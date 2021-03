Já jsem až za Federerem? To je absurdní, nechápe mladá tenisová hvězda

Pandemie koronaviru způsobila ve světě obrovský zmatek, tenis nevyjímaje. Při pohledu na své aktuální postavení na žebříčku ATP finalista posledního US Open Alexander Zverev nechápe. Světovou sedmičku zaráží zejména fakt, že je v pořadí až za Rogerem Federerem, který kvůli zranění déle než rok vůbec nehrál.

Tyhle anomálie jsou pochopitelně způsobeny faktem, že ATP ranking revidovala a žebříček byl loni kvůli koronavirové krizi a pozastavené sezoně na pět měsíců zmrazen. Když se pak v srpnu tour znovu rozjela, ATP systém přizpůsobila situaci.

„Žebříček nemá žádný smysl, obzvlášť se systémem, který nyní funguje," postěžoval si během probíhajícího turnaje v Acapulcu německý tenista.

„Měl bych být reálně v elitní pětce nebo čtyřce na světě, kdyby existoval normální žebříček. Ten systém pořadí, co funguje teď, je ale absurdní," kroutí hlavou 23letý hráč.

Tenisové žebříčky ATP k 15. březnu: 1. Djokovič (Srb.) 12 008 b. 2. Medveděv (Rus.) 9940 3. Nadal (Šp.) 9670 4. Thiem (Rak.) 8625 5. Tsitsipas (Řec.) 6765 6. Federer (Švýc.) 6375 7. A. Zverev (Něm.) 5635 8. Rubljov (Rus.) 5011 9. Schwartzman (Arg.) 3640 10. Berrettini (It.) 3453

Upozornil zejména na šesté místo Rogera Federera, jenž na současném rankingu hodně vydělal. 20násobný grandslamový šampion výrazněji pořadím neklesá, přestože kvůli dvojí operaci kolene dlouhé měsíce nehrál. Vrátil se až minulý týden v Dauhá, kde vypadl ve čtvrtfinále s Gruzíncem Nikolozem Basilašvilim.

„Jsem velkým fanouškem Rogera Federera, ale on nehrál déle než rok a je v žebříčku přede mnou. Já jsem přitom hrál finále grandslamu, finále podniku Masters a vyhrál jsem dva turnaje. Systém pořadí je teď totální zmatek a je zbytečné mu vůbec věnovat pozornost," dodal Zverev.

Do žebříčku se tradičně započítává nejlepších 18 výsledků za uplynulých 52 týdnů. V důsledku pandemie však byla doba prodloužena na 22 měsíců. Podle poslední úpravy dokonce za 24 měsíců, což má umožnit hráčům vynechávat podle situace turnaje, aniž by se to fatálně projevovalo na jejich pořadí.