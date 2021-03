Zverev - Koepfer 6:4, 7:6 Zvereva nezastavil v Acapulcu ani krajan, ani lehké zemětřesení

"Nejdřív jsem nevěděl, co se děje. Ani Dominik. Světla začala blikat a diváci to cítili asi víc než my. My běhali po kurtu a bojovali o výměnu," řekl třiadvacetiletý Zverev s tím, že podobnou situaci v Mexiku zažil při turnaji už před rokem.

Otřesy měly podle agentury Reuters sílu 5,7 stupně a epicentrum se nacházelo asi dvě hodiny jízdy od Acapulca. Trvaly půl minuty.

Tsitsipas a Zverev na sebe narazí posedmé, posledních pět zápasů vyhrál o rok mladší a o dvě příčky výše postavený řecký tenista. Tsitsipas zatím získal na okruhu ATP pět titulů.