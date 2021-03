Federer si může vybrat místo na žebříčku, jaké chce. Na ostatní se se*e, kritizuje kouč

Stav tenisových žebříčků se stal v posledních dnech hodně horkým tématem, a to obzvlášť co se týče pořadí mužského rankingu ATP. Nejvíce asi dráždí šestá pozice Rogera Federera, který přitom déle než rok vůbec nehrál a při svém comebacku zvítězil jen v jediném zápase.

Naposledy se do stávajících pořádků hodně zostra obul Dirk Hordorff. Ten se dokonce pustil do odvážného nařčení, že Federer si může vybrat na žebříčku pozici, jakou chce.

Klasický systém tvorby a aktualizace pořadí prošel v důsledku koronavirové pandemie výraznými změnami.

https://www.facebook.com/dirk.hordorff/posts/10226195837669228

Protože sezona byla loni na dlouhé měsíce přerušena, část turnajů zrušena a někteří hráči nemohli v důsledku karantén a cestovních omezení hrát, už se nezapočítává nejlepších 18 výsledků za uplynulých 52 týdnů. Tato doba byla prodloužena na 24 měsíců.

Hodně na tom vydělal právě Federer, jenž podstoupil operaci kolena, a i když déle než rok nehrál, pořadí v žebříčku si udržel díky starším výsledkům.

„Máte problém porozumět žebříčku ATP, ale je to přitom tak snadné. Roger Federer si může vybrat jakou pozici chce, i když vůbec nehraje. Mimochodem je člen hráčské rady, takže může zůstat v klidu. Rafa Nadal je také šťastný, že si v žebříčku může udržet svoje body. A mimochodem Rafa je také členem hráčské rady," naznačil Hordorff v komentáři na Facebooku možný střet zájmů, protože na posledních změnách v ATP nejvíce profitovali přední členové hráčské rady.

„Novak Djokovič je jednička a nejlepší hráč, takže jemu je jedno, co se děje za ním a co si hráčská rada rozhodne. Je v klidu. Murray nic nevyhraje, dostává ale divoké karty. Dokud nevyhrává, ale získává divoké karty, nepotřebuje v žebříčku stoupat. A koho zajímá ten zbytek," popsal německý trenér současnou situaci ze svého pohledu.

Nejvíce podle něj na stávající pořádky doplácí mladá generace.

„Daniil Medveděv je v žebříčku druhý, ale nikdo to pořádně ani neví. Alex Zverev a Andrej Rubljov jsou nasr *ní, protože vyhrávají, ale v žebříčku nestoupají. Denis Shapovalov ani neví, jestli má vůbec hrát, protože nemá rád bubliny a zjistil, že bez ohledu na to, jak hraje, na jeho umístění se nic nezmění. A ten zbytek? Trpí, ale neví, co má dělat. A znovu: Koho jejich situace se*e? Nikoho," dodal kouč Ricardase Berankise, jenž dříve vedl mimo jiné třeba i Janka Tipsareviče.

Pravdou je, že bez současných úprav by měl Federer aktuálně na svém kontu 45 bodů a v žebříčku by se pohyboval kolem 600. místa.

Minulý týden se ostatně proti tomu ohradil i již zmíněný Zverev. „Žebříček nemá žádný smysl, obzvlášť se systémem, který nyní funguje. Jsem velkým fanouškem Rogera Federera, ale on nehrál déle než rok a je v žebříčku přede mnou. Já jsem přitom hrál finále grandslamu, finále podniku Masters a vyhrál jsem dva turnaje. Žebříčku je zbytečné vůbec věnovat pozornost," postěžoval si německý tenista na začátku turnaje v Acapalcu.

V Mexiku nakonec turnaj vyhrál, ale i tak zůstal v žebříčku sedmý, o jednu příčku za Federerem.