Řekla ANO! Chystá se hvězdná tenisová svatba!

Vypadalo to na konec velké lásky, nakonec jsou z toho zásnuby! Hvězdný tenisový pár Elina Svitolinová a Gaël Monfils se rozhodli do toho praštit. Jen šest týdnů poté co oznámili, že si dávají ve vztahu pauzu, informovali na sociálních sítích o chystané veselce.