Propad už přichází. Plíšková po nepovedených výkonech klesá žebříčkem

Tenistka Karolína Plíšková klesla po brzkém vyřazení na turnaji v Miami, kde obhajovala finálovou účast z roku 2019, v žebříčku WTA o tři příčky na 9. místo. Petra Kvitová, jež na Floridě došla do osmifinále, vypadla poprvé od loňského září z elitní desítky a je jedenáctá. Tereza Martincová pronikla poprvé v kariéře do první stovky, k prolomení hranice jí pomohl v Miami postup z kvalifikace do druhého kola.