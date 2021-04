TENIS ONLINE: Muchová poprvé od Australian Open v akci, zápas jde do finiše!

Tenistku Karolínu Muchovou čeká v úterý na turnaji ve Stuttgartu první zápas po dvouměsíční pauze. Česká hráčka se představí poprvé od Australian Open, kde postoupila až do semifinále, přestože ji omezoval natržený břišní sval. Antukovou část sezony zahájí v 11:30 světová dvaadvacítka zápasem proti Rusce Jekatěrině Alexandrovové, kterou v jediném vzájemném utkání na okruhu WTA předloni v Moskvě porazila ve dvou setech. Do hry půjde v 18:30 i další Češka Petra Kvitová. Zápasy obou českých hráček můžete sledovat v podrobných online reportážích na Sport.cz.

Muchová hraje soutěžní zápas poprvé od Australian Open, kde se dostala až do semifinále. Ve Stuttgartu se proti ruské soupeřce rozjížděla pomaleji, když ve čtvrté hře přišla o podání a prohrávala 1:3. Stejně jako na prvním grandslamu sezony ukázala, že ji podobná nepříjemnost nerozhodí a čtyřmi získanými gamy otočila sadu ve svůj prospěch. Nakonec ji získala poměrem 6:4.

Pokud nebyla česká tenistka spokojena se vstupem do zápasu, začátek druhé sady byl v jejím podání ještě horší, protože nabrala manko 0:3. Klíčovou pro vývoj setu a naději na zvrat byla sedmá hra. Tam měla v dlouhé přetahované, kdy na ukazateli skóre devatkát svítila shoda, Muchová čtyřikrát šanci vzít si ztracený servis zpět, nakonec to ale nezvládla. A následně o podání přišla znovu a set ztratila poměrem 2:6. Šlo se tedy do rozhodujícího dějství.

Předloňský titul ve Stuttgartu obhajuje Petra Kvitová, která rozehraje soutěž utkáním s Jennifer Bradyovou. S Američankou, která je ve světovém žebříčku jen o čtyři místa níž, se utká potřetí. Předchozí dva zápasy vyhrála.