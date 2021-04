K. Plíšková - Korpatschová 7:5, 3:6, 6:3 Utrápený postup. Plíšková vydřela výhru nad hráčkou z druhé stovky

Bylo to jedno velké trápení, povinnost však nakonec splnila. Karolína Plíšková vydřela postup do druhého kola halového antukového turnaje ve Stuttgartu. Šestá nasazená se v úvodním kole trápila s Tamarou Korpatschovou a Němku porazila 7:5, 3:6 a 6:3 za dvě hodiny a 18 minut.

Karolína Plíšková vydřela postup do dalšího kola

V českém souboji prvního kola proti sobě ještě dnes nastoupí Markéta Vondroušová s Marií Bouzkovou. Turnajovou sedmičku a předloňskou vítězku Petru Kvitovou čeká v posledním utkání dne duel s Řekyní Marií Sakkariovou už o postup do čtvrtfinále.

Plíšková začala zápas s Korpatschovou, až 137. hráčkou žebříčky dvouhry WTA, která se do pavouku dostala až jako náhradnice, špatně a prohrávala 0:3. Od stavu 2:5 ale získala pět her v řadě a první sadu získala. Ve druhé šla jako první do brejku, ale o set po chybách přišla. V rozhodujícím dějství si vypracovala náskok 5:1 a zápas ukončila až o tři hry později.

Snad se to zlepší, doufá Plíšková

"Bylo to delší než jsem očekávala, ale byl to první zápas na antuce. Chvilku trvalo, než jsem získala rytmus. Každá výhra je důležitá, i když jsem nehrála nejlépe, tak zvedne sebevědomí a doufám, že se do dalšího kola zlepším," řekla stuttgartská šampionka z roku 2018.

Další soupeřkou Plíškové, kterou trápilo v přípravě na antukovou sezonu zápěstí, bude vítězka utkání mezi Švýcarkou Stefanií Vögeleovou a Lotyškou Jelenou Ostapenkovou.

Turnaj žen ve Stuttgartu (antuka, dotace 456 073 eur): Dvouhra - 1. kolo: Karolína Plíšková (6-ČR) - Korpatschová (Něm.) 7:5, 3:6, 6:3.