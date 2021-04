Světová šestka Andreescuová přišla kvůli covidu-19 o turnaj v Madridu

Světová šestka Kanaďanka Bianca Andreescuová po patáliích se zdravím přijde o velký antukový turnaj v Madridu kvůli covidu-19. Po příletu do Španělska totiž měla dvacetiletá tenistka pozitivní test na koronavirus a musela do karantény. Senzační vítězka US Open z roku 2019 naposledy nedohrála turnaj v Miami kvůli poraněnému kotníku.