Parádní gesto fair play, před kterým musel smeknout i grandslamový šampion

Šampion z US Open z roku 2014 Čilič vyhrál první set 6:3, ale v posledním gemu předvedli oba tenisté parádní přetahovanou. Alcaraz odvrátil dva setboly, a dokonce si vybojoval brejkbol, ale Čilič gem dotáhl do vítězného konce.

Druhý set ovládl mladý Španěl poměrem 6:1 a zápas tak musel rozhodnout až set třetí. V něm za stavu 2:2 měl sedmnáctiletý tenista brejkbol. Po zahlášeném autu Chorvata by ho i proměnil, jenže Alcarazovi se výrok nezdál. Stopu přezkoumal a lajnového rozhodčího opravil.

Výměna se opakovala a Čilič druhou šanci využil. Celou sadu už poté dotáhl do vítězného konce, a to po výsledku 6:4. Mladý Španěl tak svým krásným sportovním gestem možná rozhodl zápas ve svůj neprospěch. O to je gesto cennější.