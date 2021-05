Mladý Španěl přepisuje historii. Jeho hra je neskutečná, žasne Nadal a oslaví s ním narozeniny

Když Rafael Nadal poprvé triumfoval na turnaji v Madridu, Carlos Alcaraz svět začal vnímat coby dvouletý capart. Uběhlo pár let a tato středa bude pro mladého Španěla, který je experty považován za budoucí superstar světového tenisu, naprosto mimořádným dnem. Oslaví totiž své osmnácté narozeniny a jako dárek dostane duel se svým idolem Rafaelem Nadalem. Střetnou se spolu v rámci druhého kola turnaje v Madridu.

Jednu hodinu, dvanáct minut. Čtyři uhrané gamy. Tak dlouho dokázal v prvním kole turnaje v Madridu vzdorovat stále ještě sedmnáctiletému mladíčkovi Alcarazovi 34. hráč světa Adrian Mannarino, než podlehl drtivě 4:6, 0:6. Díky tomuto triumfu se stal rodák z Murcie nejmladším tenistou v historii madridského turnaje, který zde vyhrál zápas. Rekord vyfoukl právě Nadalovi, který zde svůj první mač vyhrál coby osmnáctiletý.

S obrovským respektem se o svém předpokládaném nástupci vyjádřil i samotný Nadal. "Carlos je naprosto výjimečný, skvělý hráč s neuvěřitelnou úrovní hry. Brzy bude jedním z nejlepších tenistů planety," říká dvacetinásobný grandslamový šampion.

Mimochodem, Alcarazovi patří v live žebříčku 114. příčka světového žebříčku, druhého hráče ve věku pod osmnáct let najdeme na 507. pozici. "Osmnácté narozeniny jsou výjimečné, ale u mě to platí dvojnásob, protože nastoupím proti jednomu z nejlepších hráčů historie, kterého navíc považuju za úplně nejlepšího," prohlásil Nadalův krajan, který se v Marbelle blýskl postupem do semifinále.

Jen slova uznání měl pro vycházející hvězdu i strůjce úspěchů Rafaela Nadala, jeho strýc Toni. "Pokud o vašem svěřenci mluví s obdivem takové osobnosti, je to skvělé, ale i velmi zavazující, ten tlak je pak obrovský," říká Alcarazův kouč a bývalá světová jednička Juan Carlos Ferrero.

"Ve Španělsku o Carlosovi každý mluví jako o příštím Rafovi. To není dobré. On sám, ani nikdo v týmu něco takového vůbec neřeší, snažíme se kolem něho vystavět zeď a jít si svou vlastní cestou. Tyhle věci vůbec nechceme slyšet," dodává Ferrero.