Senzační návrat! Konjuhová potupila soupeřku dvěma kanáry

Velký návrat je tady! Tenistka Ana Konjuhová, která platila za jedno ze zázračných tenisových dětí, se vrací do hry. Experti jí dávno předpovídali, že na kurtech udělá parádní kariéru. A ona tvrzení začala naplňovat. Ještě jako teenagerka dokázala dojít do čtvrtfinále US Open, prošla i do třetího kola Wimbledonu. Parádně rozjetou budoucnost vystřídaly chvíle zmaru. Zranění, operace, pokus o návrat a zase operace. Konjuhová byla péči chirurgů čtyřikrát. Dala si několik přestávek, kdy ta nejdelší trvala rok a půl. Teď se vrací do hry a její forma roste. Svou kvalitu ukazuje v Česku na pražském turnaji I.ČLTK Prague Open.

Na tradiční akci v hlavním městě někdejší 20. hráčka světa hraje na základě udělené divoké karty. Aktuálně jí totiž patří až 205. pozice žebříčku WTA, ale před měsícem byla dokonce až ve čtvrté stovce. Za divokou kartu do hlavní soutěže pak byla pořadatelům náležitě vděčná.

„Jsem opravdu ráda, že mi ji pořadatelé udělili a mohu tady hrát. Jsem opravdu vděčná za všechny turnaje, kde takovou šanci dostanu," vyprávěla po prvním utkání na štvanických dvorcích, kdy Amandě Carrerasové z Velké Británie nadělila dva kanáry.

Než ale v Praze mohla zazářit, prošla si útrpnou životní kapitolou. "Posledních pár let bylo frustrujících. Prošla jsem si všemi těmi operacemi a návraty a vlastně to nikdy nebylo správně načasované," vyprávěla třiadvacetiletá Chorvatka. "Takže teď chci být hlavně zpátky a zůstat zdravá. Hrát na nejvyšší úrovni, to pro mě hodně znamená," dodala.

V nejtěžších okamžicích dokonce zvažovala, zda by nebylo jednodušší a lepší kariéru zabalit. Co na tom, že jí bylo teprve jednadvacet let. "V těch klíčových chvílích, kdy je všechno špatně, se ptáte jen sami sebe, jestli stojí za to, se ještě zkusit vrátit. Ale pak jsem si vzpomněla, proč jsem tenhle sport začala hrát, a proč ho mám tak ráda," vzpomínala. „A tak jsem se rozhodla, že se nezastavím, dokud neudělám všechno, co půjde udělat," doplnia.

Poslední návrat, v pořadí čtvrtý, se zatím daří. Tenistka se rozjela malými krůčky. Restart přišel na domácí „pětadvacítce" v Záhřebu, kterou bez ztráty setu vyhrála. A postupně jí do cesty přicházela zvučnější a zvučnější jména. I když nevyšla kvalifikace na Australian Open, dokázala se následně prokousat do hlavní soutěže prestižního klání v Dubaji. A pak přišlo Miami a potvrzení toho, že je na správné cestě. Na Floridě získala skalp grandslamové vítězky z Paříže Igy Swiatewkové.

Teď přišel čas antuky a Ana má samozřejmě chuť, zahrát si i na Roland Garros. I proto si vybrala Prahu a zdejší tradiční turnaj na kurtech I.ČLTK. A start měla opravdu působivý. 6:0, 6:0. Vyřešeno během necelé hodiny. „Opravdu nepamatuji, kdy jsem vyhrála bez ztráty gamu, to mi mohlo být třeba 14 let nebo ještě dřív. Byl to docela snadný zápas, navíc jsem se cítila dobře a jistě, ač byla trochu zima," vyprávěla chorvatská tenistka.

Pochybnosti o budoucnosti prý má stále. Přece jen je cesta zpátky nahoru mezi elitu náročnější. „Než jsem do Prahy přijela, nebyla jsem si jistá, jak se mi bude dařit. Cítím se ale opravdu dobře. A snad takhle budu pokračovat, třeba to bude dalších 6:0, 6:0," smála se v narážce na další zápas.

Ten svede ve čtvrtek s Ipek Ozovou z Turecka a dobře ví, že dát dva kanáry podruhé v řadě není úplně reálné. „Byla to nadsázka, když jsem to řekla. Určitě to bude trochu těžší zápas. Ale hlavně věřím, že budu pokračovat v dobré hře," dodala Konjuhová.