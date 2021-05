Carreňo - Djere 4:6, 6:3, 6:1 Zverev vyhrál v Madridu, tituly si z Prahy odvážejí tenisté Griekspoor a Niemeierová

Griekspoor ve finále porazil Oscara Otteho z Německa, semifinálového přemožitele Michaela Vrbenského, po obratu ve třísetové bitvě 5:7, 6:4 a 6:4. Čtyřiadvacetiletý Griekspoor už v rozhodující sadě prohrával 2:4, ale pak získal čtyři hry v řadě.

"Když už to se mnou ve třetí sadě vypadalo špatně, tak jsem se snažil bojovat o každý míč a nedávat moc najevo emoce. Vím, že i když jsem mnohokrát dole, tak se to během chvíle vše může otočit," řekl Griekspoor v tiskové zprávě po svém třetím triumfu na challengeru v kariéře.

Griekspoor s Ottem spolu hráli v Praze čtyřhru, v níž vypadli v 1. kole. "Dobře se známe, často spolu i trénujeme, ale prostě se to tak sešlo a já jsem za dnešní vítězství šťastný," dodal nizozemský tenista, který vyhrál první ze čtyř vzájemných zápasů s Ottem.

Niemeierová ve finále přehrála Dalmu Gálfiovou z Maďarska ve dvou setech 6:4 a 6:2. "Je to skvělý pocit. Byl to výborný týden, hrála jsem sedm zápasů, takže to bylo opravdu obtížné, ale vítězství to všechno završilo," radovala se jednadvacetiletá Němka.