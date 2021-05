Překvapivé rozhodnutí Sereny Williamsové! Nepojede na olympiádu

Americká tenistka se představila na tiskové konferenci před úvodním kolem Italian Open v Římě a silně naznačila, že olympijské hry v Tokiu v jejím itineráři nefigurují. Williamsová nehrála žádný turnaj od únorového Australian Open, kde vypadla v semifinále s Naomi Ósakaovou.

Nyní čtrnáct dní trénovala na tenisové akademii Patricka Mouratogloua v Nice, kam odcestovala spolu se svým manželem a dcerou Olympií. Právě kvůli ní je připravena vzdát se olympiády. „Ještě jsem bez ní netrávila 24 hodin, takže to na otázku nejspíš odpovídá. Jsme nejlepší přátelé," reagovala na dotaz, zda by cestovala do Japonska za přísných omezení, která nedovolují doprovod rodinných příslušníků.

„Myslím ale, že jsou i jiné důvody. O Tokiu jsem moc nepřemýšlela, protože mělo být loni, je letos, pak je tu pandemie..." uvedla s tím, že je o čem přemýšlet. Také poukázala na to, že se chce spíše soustředit na grandslamy a s olympiádou by toho bylo už hodně.

Na blížícím se French Open se tedy představit chce. V hlavě má i Wimbledon. Podle dosavadních informací by totiž měl být v All England Clubu povolen doprovod až tří osob, takže manžel s dcerou by ji do Londýna doprovázet mohli.

„Prošli jsme si tím celý minulý rok, na některých turnajích mohli být pouze dva lidé jako doprovod, takže si myslím, že to zvládneme," řekla k účasti ve Wimbledonu.

