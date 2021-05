Slzy české hrdinky. Porazit Serenu? Bylo mi ctí s ní být na kurtu, říkala dojatá Siniaková

Šok, obrovské překvapení a slzy dojetí. Asi takové emoce se mísily v hlavě Kateřiny Siniakové poté, co ve druhém kole turnaje v Parmě šokujícím způsobem přehrála jednu z nejlepších tenistek historie Serenu Williamsovou 7:6, 6:2. "Bylo mi ctí s ní být na kurtu," říkala po zápase šťastná Češka.

Před duelem mezi třiadvacetinásobnou grandslamovou šampionkou Serenou Williamsovou a Kateřinou Siniakovou bylo k řešení snad jen to, jakým výsledkem slavná Američanka zvítězí.

Už začátek první setu však naznačil, že by vše nemuselo jít tak hladce. Obě tenisky si držely podání až do stavu 5:5, pak o něj jako první přišla Serena, ale 68. hráčka světa set nedopodávala a o výsledku tak musel rozhodnout tiebreak. V něm už byla lepší hradecká rodačka, která ho získala poměrem 7:4 a šla do vedení 1:0 na sety.

Ani ve druhém setu se velký obrat nekonal. Devětatřicetiletá legenda sice vyhrála hned úvodní podání hradecké rodačky, to však bylo z její strany prakticky vše. Od stavu 2:2 už vládla v pohodě hrající Siniaková, čím dál tím více frustrovaná Američanka začala pod tlakem Češky chybovat a po hodině a šestatřiceti minutách šla gratulovat své přemožitelce k postupu.

Fedcupová šampionka z roku 2018 se tak stala po Petře Kvitové, Karolíně Plíškové a Kláře Koukakalové čtvrtou Češkou, před kterou se slavná Serena musela sklonit.

"Je to úžasné! Byl to fantastický zápas. Hrála jsem skvěle a jsem ráda, jak jsem zápas dokázala dokončit. Bylo ctí s ní být na kurtu," řekla Siniaková, která bezprostředně po utkání schovávala slzy dojetí do ručníku.

🇨🇿@K_Siniakova moves into the #EmiliaRomagnaOpen quarterfinals!



The world No.68 defeats top seed Serena Williams 7-6(4), 6-2. pic.twitter.com/ZMXu154FII — wta (@WTA) May 18, 2021

"Ať už to půjde dál jakkoliv, jestli si s ní ještě zahraju, tenhle zápas byl z mé strany výborný, všechno mi vyšlo a dařilo se mi. Serena je neuvěřitelná hráčka se skvělou kariérou. Tento moment byl a je moc vzácný," dodala česká tenistka pro Radiožurnál.

Dvojnásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře tak oslavila šestou výhru v kariéře nad hráčkou z TOP Ten.

Siniaková ve čtvrtfinále, které si letos zahrála v Istanbulu, narazí na vítězku utkání mezi Němkou Annou-Lenou Friedsamovou a Caroline Garciaovou z Francie.

"Každý další zápas bude těžký, protože teď budu pod tlakem. Jsem ale nadšená, že v turnaji pokračuju, a budu se snažit hrát co nejlépe," dodala pětadvacetiletá Češka.