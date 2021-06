Šafářová o jízdě Krejčíkové na French Open: Prožívá úžasné období, předvádí skvělý tenis

Vedle péče o jedenapůlletou dcerku Leontýnku stíhá po očku sledovat v televizi i zápasy svých nástupkyň na French Open, kde se v roce 2015 dostala až do finále. Bývalé tenisové reprezentantce Lucii Šafářové udělaly v Paříži radost české hráčky.

Barbora Krejčíková slaví postup do čtvrtfinále French Open

Jak se vám zamlouvají výkony především Barbory Krejčíkové?

Prožívá teď úžasné období. Bára předvádí ve Francii skvělý tenis. Budu jí moc držet palce, aby zvládla i čtvrtfinále s talentovanou Američankou Gauffovou. A je moc dobře, že máme také další kvalitní mladé hráčky.

Svrbí vás u obrazovky ruce?

Ani ne. Mám už teď trochu jiné starosti. Tím netvrdím, že mi občas neproběhnou hlavou krásné vzpomínky. Prožila jsem s tenisem nádhernou dobu, avšak patnáct let vrcholového sportu stačilo. Zvlášť když vidím, jak to v současnosti mají kluci i holky těžké, když kvůli koronaviru nemohou skoro nikam jinam než do hotelu a na kurty.

Takže se dokážete vžít do pocitů Japonky Ósakaové, která se rozhodla nejprve bojkotovat tiskovky a pak z turnaje úplně odstoupila?

Ano. Chápu, že to pro ni může být obrovsky náročné na psychiku. Do velkého tenisu vběhla hodně mladá, a zřejmě to pro ni je značný nápor. Třeba si ale odpočne a brzy se na okruh vrátí v plné síle.

Vy si ještě někdy tenis aspoň rekreačně zahrajete?

Jdu si občas pinknout. Chodím i cvičit a věnuju se také dalším sportům. Ale návrat do jakýchkoliv soutěží už nechystám.

Je pro vás těžší starat se o dítě, než když jste se pohybovala v profesionálním tenise?

Obojí má svoje. Ale sledovat, jaké malá dělá pokroky, je pro mě neskutečná radost.

Česká tenistka Barbora Krejčíková si v Paříži zahraje čtvrtfinále French Open.

Sarah Meyssonnier, Reuters

Během odložených OH v Tokiu se na přelomu července a srpna stanete v Brně ambasadorkou Olympijského festivalu. Na co se návštěvníci mohou těšit?

Jsem moc ráda, že se život kolem nás vrací postupně do normálu. Festival bude zejména pro děti a mladé lidi obrovskou příležitostí začít zase pravidelně sportovat. Já se jim při tom budu snažit být co nejvíc nápomocná.

Dceru k tomu taky vedete?

Jasně. Zatím hlavně lítá sem a tam. Už ale vzala i raketu do ruky. Budu ráda, když ji bude sport bavit. A netrvám na tom, že to musí být tenis.

Na minulých olympijských hrách v Riu jste vybojovala s Barborou Strýcovou bronz ve čtyřhře. Cinknou Čechům tenisové medaile i v Japonsku?

Doufám, že ano. Věřím hlavně Krejčíkové. Ale nemuselo by zůstat jen u jedné.

Váš partner Tomáš Plekanec byl lídrem kladenských hokejistů, kteří se vrátili po roce do extraligy. Komu budete jako dlouholetá fanynka Komety přát v příští sezoně?

Strašně těžká otázka. (úsměv). Rozložím asi přízeň rovnoměrně mezi obě mužstva.

Lucie Šafářová (vpravo) a hokejista Tomáš Plekanec.

Monika Hlaváčová, ČTK

Jak jste prožívala dubnové nervydrásající finále první ligy mezi Kladnem a Jihlavou?

Nebylo to jednoduché. Obdivovala jsem obrovské Tomášovo úsilí, s jakým toužil přivést Kladno zpátky. Věřila jsem i po úvodních dvou domácích nezdarech v úspěšný konec série. A jsem hrozně šťastná, že se mu to povedlo.

Schvalujete mu jeho rozhodnutí pokračovat v hokejové kariéře i po postupu Kladna mezi elitu?

Rozhodně. Na extraligu pořád má. Byla by škoda, kdyby skončil.