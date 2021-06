Coria - Kolář 6:4, 6:2 Kolář v Prostějově na finále nedosáhl

Federico Corria, mladší bratr slavnějšího Gillerma, který v Prostějově triumfoval v roce 2002, čtyřiadvacetiletého Koláře porazil už před týdnem v Bratislavě, a i na Hané šel od začátku jednoznačně za vítězstvím. „Musel jsem si pro body chodit, protože on balonů zadarmo moc nedá. Zvláště tady v Prostějově, kde je to pomalejší, což mu vyhovuje. V Bratislavě to bylo rychlejší, a tím i vyrovnanější," uvedl Kolář.

Argentinec domácího tenistu deptal především v dlouhých výměnách, v nichž byl bezchybný. „Do těch se s ním nedá chodit. Ví, jak soupeře rozběhat, jak si ho připravit. Proto jsem se snažil hru tvořit i za cenu nevynucených chyb a těch bylo z mé strany bohužel příliš," uznal Kolář, který zřejmě už v sobotu odletí do Anglie, kde se bude připravovat na Wimbledon.

Zdeněk Kolář v semifinálovém duelu v Prostějově.

Luděk Peřina, ČTK

Coria si pochvaloval, že na kurtu nemusel s Kolářem strávit tři sety, jako na Slovensku. „Dnes se mi zdál více nervózní a já toho dokázal využít," mínil 103. hráč světa. Kolář přišel v obou setech dvakrát o podání. V úvodním sice ještě 236. hráč světa dokázal brejkem snížit na 3:5, sadu už ale nezachránil. Ve druhém setu už proti soupeři ze začátku druhé stovky žebříčku ATP žádnou příležitost k obratu nevyužil.

V Prostějově by rád navázal na bratra, který byl v květnu 2004 dokonce světovou trojkou a o pět let později pak ukončil kariéru. „Mluvíme spolu každý den, dokonce mi poslal fotku s pohárem. Byl to vynikající hráč a tenis dokáže velmi dobře analyzovat. Chtěl bych jít v jeho šlépějích a doufám, že ho zde zítra napodobím," dodal Coria.

Prostějovský challenger vyhrál z domácích tenistů naposledy Jiří Veselý v roce 2017.

Turnaj mužů kategorie challenger Moneta Czech Open v Prostějově (antuka, dotace 66 460 eur): Dvouhra - semifinále: Coria (4-Arg.) - Kolář (ČR) 6:4, 6:2 Molčan (SR) - Mager (3-It.) 6:1, 6:3. Čtyřhra - finále: Nědovjesov, Oliveira (1-Kaz./Portug.) - Jebavý, Kolář (3-ČR) 1:6, 7:6 (7:5), 10:6.