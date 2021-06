Siniaková - Sorribesová 6:2, 6:4 České finále nebude! Rozjetá Siniaková smázla soupeřku, Kvitová drama nezvládla

Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do finále travnatého turnaje v německém Bad Homburgu, když zdolala Španělku Saru Sorribesovou 6:2, 6:4. Na české finále ale musí zapomenout. Lvice z Fulneku Petra Kvitová totiž prohrála s domácí bývalou světovou jedničkou Angelique Kerberovou po boji 6:3, 4:6, 6:7.

Letos si Siniaková v semifinále zahrála zatím jen v Parmě, kde podlehla Cori Gauffové z USA. Ve finále dvouhry se na okruhu WTA představila dosud pětkrát, naposledy v lednu 2018. Na kontě má dva tituly, oba z roku 2017.

Druhé letošní semifinále ale zvládla skvěle. V utkání šla do vedení 2:0, pak sice o náskok přišla, ale to českou tenistku nerozhodilo. Siniaková získala čtyři hry v řadě a ovládla první sadu poměrem 6:2. Ve druhém setu byl klíčovým třetí game, kdy česká hráčka vzala soupeřece podání. Následně brejk potvrdila, a protože si držela dál své podání, získala set poměrem 6:4, což znamenalo postup Češky do finále.

"Určitě si myslím, že umím přizpůsobit svou hru na trávu. Můžu využít voleje, co mám z deblu. I když si nemyslím, že tráva patří mezi mé oblíbené povrchy, dokážu na ní hrát. Daří se mi tady hrát agresivně zezadu a dokončit výměny na síti," řekla Siniaková.

První nasazená hráčka turnaje Kvitová měla v semifinálové bitvě bývalých wimbledonských šampionek v úvodu navrch. Lvice z Fulneku pro sebe zlomila úvodní sadu ve čtvrté hře, kdy získala servis soupeřky. Sama během podání neměla problém a první dějství ovládla poměrem 6:3.

Druhý set začal festivalem ztracených podání. Jako první si podání udržela Kvitová ve čtvrté hře, získala tím slibné vedení 3:1. Jenže pak měla navrch Němka, manko srovnala a nakonec vývoj sady otočila ve svůj prospěch.

O vítězce tak muselo rozhodnout třetí dějství. I zde měla lepší nástup Kvitová, která rychle vedla 2:0. Německá tenistka ovšem okamžitě srovnala. Za stavu 3:3 pak znovu prolomila podání soupeřky Kvitová, jenže místo potvrzení brejku bylo po následující hře srovnáno. Stejný scénář přišel za stavu 5:5. Kvitová získala vedení a šla servírovat na vítězství. České finále bylo v tu chvíli na dohled.

Kerberová se ovšem nevzdala a poslala zápas do zkrácené hry. Tu rozjela česká tenistka bídně, když nabrala manko 0:4, což určilo ráz tie-breaku. Němka vedla 5:1, 6:2, aby nakonec podtrhla postup do finále proti Siniakové výsledkem 7:3. Kerberová tak oplatila Kvitové porážku z antuky v Madridu. Tam Češka vyhrála 2:0 na sety.

"Hrát dva zápasy za sebou je nezvyklé a jsem zvědavá, jak se budu další den cítit. S Angelique to bylo náročné, boj o každý míč a mělo to kvalitu," uvedla Kvitová, která hrála první turnaj po třítýdenní zápasové pauze, během níž léčila natržený vaz v kotníku z Roland Garros. "Dobré znamení je, že kotník vydržet. To je nejlepší zpráva týdne," pochvalovala si.

Část z odměn za semifinále se Kvitová rozhodla věnovat postiženým oblastem na jihu Moravy po řádění tornáda. "Tohle je jenom zápas, jenom sport. Na světě jsou horší věci, což teď můžeme vidět," řekla světová dvanáctka. "Je to tragédie a není to daleko od mé rodiny a přátel. Je mi to líto. Jsem z toho smutná. Tornádo v Česku je neuvěřitelné. Doufám, že lidi budou v pohodě," uvedla Kvitová, která semifinálovou účastí vydělala v přepočtu 207 000 korun.

Kontaveitová ve finále v Eastbourne

Estonka Anett Kontaveitová, jež bude v 1. kole Wimbledonu soupeřkou Markéty Vondroušové, postoupila na přípravném turnaji v Eastbourne do finále. Sedmadvacáté hráčce světového žebříčku vzdala semifinále za stavu 4:5 v prvním setu kvůli nespecifikovanému zranění Italka Camila Giorgiová.

Giorgiová tak nedotáhla do úspěšného konce turnaj, na němž vyřadila překvapivě českou jedničku Karolínu Plíškovou a nejvýše nasazenou Arynu Sabalenkovou z Běloruska.

Kontaveitová si o titul zahraje s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou. Mužskou finálovou dvojici tvoří Ital Lorenzo Sonego a Australan Alex De Minaur.

EASTBOURNE (tráva): Muži (dotace 609 065 eur): Dvouhra - semifinále: Sonego (3-It.) - Purcell (Austr.) 6:1, 3:6, 6:1 De Minaur (2-Austr.) - Kwon Sun-u (Korea) 6:3, 7:6 (7:2) Čtyřhra - finále: Mektič, Pavič (1-Chorv.) - Ram, Salisbury (3-USA/Brit.) 6:4, 6:3 Ženy (dotace 565 530 dolarů): Dvouhra - semifinále: Kontaveitová (Est.) - Giorgiová (It.) 5:4 skreč Ostapenková (Lot.) - Rybakinová (Kaz.) 6:4, 6:1

PALMA DE MALLORCA (tráva, dotace 783 655 eur): Dvouhra - semifinále: Medveděv (1-Rus.) - Carreňo (4-Šp.) 3:6, 6:3, 6:2 Querrey (USA) - Mannarino (Fr.) 6:4, 6:3