Proč Češky dobývají tenisový svět? Naše kluby fungují lépe než slavné akademie, tvrdí expert

Už pár let si Petra Kvitová s Karolínou Plíškovou udržují pozice nejlepších českých tenistek, což nadále potvrzuje i světový žebříček. Výsledky z posledních grandslamových turnajů ale naznačují, že se nejspíš brzy dočkáme střídání stráží. Pokud tedy už nezačalo.

Plíšková s Kvitovou už nemusejí být těmi, které v pavouku největších turnajů vydrží z Češek pravidelně nejdéle. V roce 2019 hrála finále French Open Markéta Vondroušová, letos v lednu vystřelila do semifi nále Australian Open Karolína Muchová, nedávné senzační tažení Barbory Krejčíkové k titulu z Roland Garros je pořád v čerstvé paměti.

„Plíšková sice byla ve finále v Římě, ale nějak to není ono," připomíná bývalý fedcupový kapitán Jan Kukal, že světová desítka loni a letos na grandslamech nepřešla třetí kolo. „Na víc má i Kvitová," doufá někdejší kouč ve wimbledonské probuzení šampionky z let 2011 a 2014.

Nová jména v posledních kolech velkých turnajů zároveň dokazují, jak obrovská je teď síla českého ženského tenisu. „Nejlépe technicky připravená je z našich děvčat Muchová. Jsem taky rád, že už se zase chytla Vondroušová, což je nebezpečná, chytrá hráčka, co mění rytmus hry. To by třeba Krejčíková ještě mohla vylepšit," míní Kukal.

Česká tenistka Karolína Muchová.

Christophe Ena, ČTK/AP

Příklady táhnou. Když Kvitová v roce 2011 vyhrála Wimbledon, bylo Vondroušové jen 12 let, Muchové 14 a Krejčíkové 15. „Petra tím triumfem motivovala ostatní. Najednou viděly holku, která vyrostla v normálních podmínkách, bez extrémní finanční podpory. Řada hráček si řekla: Ono to jde, pojďme to taky zkusit!" tvrdí kouč Muchové David Kotyza.

Podle Kukala má tenis v českém sportovním prostředí stejně výjimečné postavení jako lyžování v Rakousku. „Máme tady velké množství lidí, kteří tomu rozumějí a dají mladým výborné základy. Kvitová je z Fulneku, Plíšková z Loun, Krejčíková z Ivančic," upozorňuje Kukal. Nejlepší hráčky na lokální úrovni se pak dostáva -jí do velkých center v Praze a v Prostějově, kde dostanou náležitou péči.

„Tyto kluby fungují líp než mnohé slavné akademie. Když jsem pracoval v Prostějově, tak se na tréninku potkaly Petra Kvitová, Lucka Šafářová, Petra Cetkovská. Do toho Tomáš Berdych, Radek Štěpánek... Na jednom místě se koncentrovali tak šikovní hráči, že byla šance, že z toho vyleze zase někdo další," souhlasí Kotyza.

A skutečně leze... Šestnáctiletá Linda Nosková, která tenisově vyrůstala v beskydských Trojanovicích, vyhrála juniorku na Roland Garros, zářná budoucnost je prorokována sestrám Lindě a Brendě Fruhvirtovým. „Nosková má krásný servis, ideální postavu, takže budeme mít další dobrou ženskou," tvrdí trojnásobný grandslamový vítěz Jan Kodeš. „Horší je to teď ale s chlapama. Chlapi nejsou," povzdechne si.

„Rodiče zvládají mladé holky líp než chlapce," myslí si Kukal. „Důležitá je hlavně role otců, kteří ty holky v úvodu kariéry formují. To vidím jako velké plus, když se to vezme za správný konec," domnívá se Kotyza.

A ženský světový žebříček mu dává za pravdu: 10. Plíšková, 12. Kvitová, 17. Krejčíková, 22. Muchová. Žádná jiná země v top 22 tak početné zastoupení nemá.