Bitva o finále Wimbledonu: Plíšková musí vyzrát na běloruský heavy metal

Neslavně proslulý křik Marie Šarapovové dosahoval na kurtech hodnot i přes 100 decibelů. Ruská tenistka má teď ale v tomto ohledu zdatnou nástupkyni v Aryně Sabalenkové. Pokud chce Karolína Plíšková do finále Wimbledonu, bude se dnes odpoledne po 16 hodině muset vypořádat i s heavy metalem, který se ztepilé Bělorusce line z hrdla.

Momentálně není na světě moc lepších tenistek, než je 23letá rodačka z Minsku. Za uplynulých devět měsíců vyhrála čtyři turnaje včetně Ostrava Open. Na grandslamech se ale Sabalenkové nedařilo, až do Wimbledonu se na nich nikdy nedostala přes osmifinále. Na trávě v All England Clubu se však našla.

„Na tenhle povrch má velkou hru. Dává strašné rány ze servisu i při výměnách. Nebude čas na nějaké přemýšlení nad taktikou. Musím dělat rychlá rozhodnutí," řekla Plíšková. Kromě ‚bombardování' ze strany soupeřky ji ale čeká i solidní příval decibelů.

V minulosti si výraznými skřeky na kurtu pomáhala celá řada špičkových tenistů včetně Moniky Selešové, Sereny Williamsové, Viktorie Azarenkové, ale třeba i Jimmyho Connorse.

Běloruská tenistka Aryna Sabalenková v akci. Dostane ji ve Wimbledonu na kolena česká tenistka Karolína Plíšková.

Kirsty Wigglesworth, ČTK/AP

Hlasité zvuky jim pomáhaly získávat na dvorci rytmus a zvyšovaly tvrdost úderů. Z kurtů, kde je od diváků vyžadován naprostý klid při výměnách, se paradoxně čas od času ozýval solidní vřískot. V případě Sabalenkové jde takřka o pravidlo.

„Jde o podvádění a mělo by přestat," je neoblomná tenisová legenda Martina Navrátilová.

Už když hrála Sabalenková na Australian Open 2018 s Ashleigh Bartyovou, vyvolával její zvukový doprovod velké rozpaky.

„Tohle chrochtání na hřišti je třeba vymýtit. Je to naprosto směšné a ostudné," napsal tehdy bývalý australský hráč Todd Woobridge.

O tři roky později však Sabalenková stále nedrtí soupeřky jen brutálními údery, ale také zvuky, za které by se nemuseli stydět zpěváci kapel od AC/DC po Whitesnake.

„Do tenisu Sabalenkové se snadno zamilujete, ale ty její výkřiky všechno přebijí," napsali o ní v New York Times.

„Já mám ale taky zbraně, které jí mohou uškodit," jde do wimbledonské bitvy s otevřeným hledím Plíšková. V pěti zápasech ještě neztratila ani set. Co na to běloruská siréna?