Martincová - Murrayová 6:1, 6:4 Martincová je na Prague Open ve druhém kole, Havlíčková vypadla

Česká tenistka Tereza Martincová na Prague Open porazila 6:1 a 6:4 Samanthu Murrayovou z Velké Británie a postoupila do druhého kola. První kolo naopak nezvládla Lucie Havlíčková.

Martincová potvrdila roli osmé nasazené hráčky a s Murrayovou si poradila za hodinu a 13 minut. "Jsem ráda, že jsem to zvládla. První zápasy po změně povrchu bývají nejtěžší," řekla v rozhovoru na kurtu Martincová, kterou v dalším kole čeká Američanka Asia Muhammadová.

"Na tvrdém povrchu se mi hraje dobře, ale tady s tím trochu bojuju. Celkově to skáče výš a trochu se to zadrhává, takže si přijdu taková nešikovnější," přidala Martincová, která před dvěma týdny na trávě ve Wimbledonu došla do třetího kola a vytvořila si nové maximum na grandslamech.

Mladá česká tenistka Lucie Havlíčková na turnaji v Praze dohrála hned v 1. kole.

Vít Šimánek, ČTK

Šestnáctiletá Havlíčková se dostala do hlavní soutěže na divokou kartu a v prvním kole nastoupila proti soupeřce z kvalifikace Gasanovové. S dvaadvacetiletou Ruskou prohrála po více než dvou hodinách 2:6, 6:4 a 4:6.

V druhém dnu pražské akce okruhu WTA, která se letos prvně hraje na tvrdém povrchu, se dnes představí také nasazená dvojka Barbora Krejčíková. Před ní na hlavním kurtu areálu Sparty bude hrát ještě pětka Kateřina Siniaková. Duel druhého kola už rozehrála čtvrtá nasazená Marie Bouzková.

V pondělí se nečekaně prohrou v prvním kole rozloučila s areálem Sparty ve Stromovce nasazená jednička Petra Kvitová a kvůli zranění odstoupila Markéta Vondroušová.

Veselý začal vítězně

Jiří Vesleý na turnaji v Bastadu potvrdil roli nasazené sedmičky a v prvním kole porazil 6:3, 6:2 Itala Salvatora Carusa.