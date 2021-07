Krejčíková - Šinikovová 6:2, 6:3 Tři Češky jdou v Praze dál. Bouzková první kolo nezvládla

Druhá nasazená Barbora Krejčíková zdolala v prvním kole tenisového Prague Open Isabellu Šinikovovou z Bulharska 6:2, 6:3. Do druhého kola prošly i turnajová pětka Kateřina Siniaková a osmička Tereza Martincová. Obě vyřadily soupeřky z Velké Británie: Siniaková zdolala Jodie Burrageovou 6:0, 6:4, Martincová zvítězila nad Samanthou Murrayovou 6:1 a 6:4. Marie Bouzková se s Prague Open nečekaně rozloučila. Čtvrtá nasazená nestačila na Australanku Storm Sandersovou, které podlehla 6:3, 4:6 a 2:6. Vypadla také šestnáctiletá Lucie Havlíčková, prohrála s Ruskou Anastasií Gasanovovou 2:6, 6:4, 4:6.

Šinikovová na tvrdém povrchu v areálu Sparty dokázala sebrat Krejčíkové podání, pak ale sama o servis dvakrát přišla a domácí favoritka vyhrála úvodní set 6:2. Další dva brejky Krejčíková přidala v druhé sadě, soupeřka utkání po 69 minutách ukončila dvojchybou.

"Bylo poznat, že jsem byla nervózní, ale až na ten začátek jsem hrála solidně od základní čáry, dobře jsem podávala i returnovala. Takže na první kolo po trávě to bylo dobré," řekla v České televizi Krejčíková, která se v dalším kole utká s Belgičankou Ysaline Bonaventureovou.

Bouzková proti Sandersové sice bez problémů vyhrála první set, ale potom české tenistce odešel servis a 141. hráčka světového žebříčku toho využila k překvapivému vítězství.

"Začalo to ve druhém setu, kdy mi přestalo jít první podání a pořád jsem tam běhala. Navíc jsem nevyužila šance na returnu a dala jsem jí nadechnout," řekla Bouzková.

Sedmapadesátá hráčka pořadí WTA navíc dohrávala se zraněním. "Při servisu mě bolela noha a pak se do toho přidaly křeče. A jak mi nešlo první podání, tak mi to bralo hodně sil, které mi nakonec došly," uvedla Bouzková.

Martincová potvrdila roli favoritky a s Murrayovou si poradila za hodinu a 13 minut. "Jsem ráda, že jsem to zvládla. První zápasy po změně povrchu bývají nejtěžší," řekla v rozhovoru na kurtu Martincová, kterou v dalším kole čeká Američanka Asia Muhammadová.

"Na tvrdém povrchu se mi hraje dobře, ale tady s tím trochu bojuju. Celkově to skáče výš a trochu se to zadrhává, takže si přijdu taková nešikovnější," přidala Martincová, která před dvěma týdny na trávě ve Wimbledonu došla do třetího kola a vytvořila si nové maximum na grandslamech.

Siniaková proti hráčce z třetí světové stovky Burrageové v první sadě dominovala, začátek druhého setu jí ale utekl a prohrávala 2:4. Další brejkbol však finalistka červnového travnatého turnaje v Bad Homburgu odvrátila a skóre dokázala otočit. "V prvním setu jsem toho moc dělat nemusela, myslela jsem si, že ve druhém to bude podobné," řekla Siniaková.

V druhém kole se střetne s krajankou Terezou Smitkovou, s níž má bilanci 1:1. Naposledy spolu na okruhu WTA hrály v roce 2015, oba jejich zápasy byly třísetové. Nyní je však v žebříčku dělí více než 400 míst. "Očekávám hrozně těžký zápas. I když Terka dlouho nehrála, je to pořád kvalitní hráčka," dodala Siniaková.

Mladá česká tenistka Lucie Havlíčková na turnaji v Praze dohrála hned v 1. kole.

Vít Šimánek, ČTK

Havlíčková se dostala do hlavní soutěže na divokou kartu a v prvním kole nastoupila proti soupeřce z kvalifikace Gasanovové. S dvaadvacetiletou Ruskou prohrála po více než dvou hodinách 2:6, 6:4 a 4:6.

Už v pondělí se nečekaně prohrou v prvním kole rozloučila s areálem Sparty ve Stromovce nasazená jednička Petra Kvitová a kvůli zranění odstoupila Markéta Vondroušová.

Veselý začal vítězně

Jiří Veselý na turnaji v Bastadu potvrdil roli nasazené sedmičky a v prvním kole porazil 6:3, 6:2 Itala Salvatora Carusa. Osmadvacetiletý Veselý vyhrál nad Carusem i třetí vzájemný zápas na okruhu ATP. Ve druhém kole si 81. hráč světa zahraje o druhé čtvrtfinále v sezoně a jeho soupeřem bude Yannick Hanfmann z Německa.

Tenisový turnaj žen Livesport Prague Open (tvrdý povrch, dotace 236 238 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Siniaková (5-ČR) - Burrageová (Brit.) 6:0, 6:4 Krejčíková (2-ČR) - Šinikovová (Bulh.) 6:2, 6:3 Martincová (8-ČR) - Murrayová (Brit.) 6:1, 6:4 Gasanovová (Rus.) - Havlíčková (ČR) 6:2, 4:6, 6:4 Sandersová (Austr.) - Bouzková (4-ČR) 3:6, 6:4, 6:2 Bonaventureová (Belg.) - Bainsová (Brit.) 6:3, 6:2 Liang En-šuo (Tchaj-wan) - Perrinová (Švýc.) 6:3, 6:4 Kužmová (SR) - Barthelová (Něm.) 2:6, 6:4, 6:3 Wang Sin-jü (Čína) - Küngová (Švýc.) 6:2, 6:2.

Turnaj mužů v Bastadu (antuka, 481 270 eur): Dvouhra - 1. kolo: Veselý (7-ČR) - Caruso (It.) 6:3, 6:2 Rinderknech (Fr.) - Sousa (Portug.) 6:1, 6:1 Martínez (Šp.) - Novak (Rak.) 7:5, 6:1 Gombos (SR) - Cuevas (Urug.) 1:6, 7:6 (7:4), 6:2.