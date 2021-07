TENIS ONLINE: Martincová je v semifinále. Odpoledne přijde bitva Krejčíkové se Siniakovou

Pátá nasazená Siniaková zvládla ve čtvrtek dohrávku ve středu přerušeného duelu s Terezou Smitkovou, rychle získala potřebný game a zvítězila 2:6, 7:6, 6:3. Vítězka Roland Garros Krejčíková se trápila na podání, ale Belgičanku Ysaline Bonaventureovou zdolala 7:6 a 6:4.

Krejčková a Siniaková spolu vyhrály tři grandslamové tituly ve čtyřhře, jsou aktuálně nejlepším párem sezony, ale síť při dvouhře je mezi elitou rozdělí poprvé.

"I když bude na druhé straně Bára, tak budu chtít zase předvést nejlepší výkon. Uvidíme," řekla Siniaková. "Bude to těžký, protože se známe a navzájem si přejeme. Těším se a doufám, že si to užijeme. Je super, že jsme se potkaly a jedna z nás bude v semifinále. I pro diváky to bude hezké, že se v sobotu přijdou na jednu z nás podívat," uvedla Krejčíková v České televizi.