Kvitová zbrojí na Tokio: Medaile z olympiády? Dělám, že žádnou nemám

"Šance na medaile jsou stoprocentně v singlu i v deblu. Každá z nás ukázala letos své kvality. Doufám, že se mají diváci na co těšit," pronesla Kvitová na letišti Václava Havla.

Doufá, že na olympiádě naváže na své letošní lepší výsledky. Vyhrála turnaj v Dauhá a byla v semifinále na trávě v Bad Homburgu. "Zatím byla sezona nahoru dolů a tak snad to teď zase půjde nahoru. Každopádně už medaili mám a tlak by ze mě měl spadnout v tomhle smyslu. Těším se, asi to bude moje poslední olympiáda, takže se budu snažit si to užít," řekla Kvitová.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka prožila olympijskou premiéru v Pekingu 2008, kde nastoupila pouze do čtyřhry a s Lucií Šafářovou uhrály v 1. kole jeden game. O čtyři roky později v Londýně došla ve dvouhře na oblíbené trávě ve Wimbledonu do čtvrtfinále.

Bronz z Ria

V roce 2016 na tvrdém povrchu v brazilském Riu slavila bronz. "Zopakovat to bude hrozně moc těžké. I přes pár odhlášek bude turnaj nabitý a jak víme, v ženském tenisu je teď možné úplně cokoliv," řekla jednatřicetiletá Kvitová a o obhajobě mluvit nechtěla. "To se nedá říct. Jsme zvyklí obhajovat co rok a ne co pět let," připomněla čtyřletý olympijský cyklus, který se v případě Tokia protáhl po odložení her kvůli pandemii koronaviru o rok.

Bývalá světová dvojka se při balení doma bronzovou medailí neinspirovala. "Já dělám, že žádnou nemám, abych nějakou získala," vtipkovala vítězka osmadvaceti turnajů dvouhry na okruhu WTA a doplnila: "Mám ji doma, výjimečně není u rodičů, ale nedívala jsem se na ni."

V posledních týdnech se Kvitové příliš nedařilo. Z Roland Garos odstoupila před druhým kolem kvůli poraněnému kotníku a ve Wimbledonu vypadla v 1. kole. Tento týden prohrála první zápas i na betonu v Praze na Spartě a stěžovala si na bolavou nohu. "Trošku jsem už trénovala, nebylo to nic valného, ale aspoň nějak. Fyzicky se zlepšuju, ještě mám pár dnů na přípravu."

Těšila se na ostatní české sportovce v olympijské vesnici. "Zase bude skvělá parta jako minule," vzpomínala na Rio. Stejné to ale nebude, v Tokiu se sportovci nesmějí chodit navzájem podporovat a nebudou v hledišti ani fanoušci. "Hrát bez nich mi přijde smutné. Olympiáda by zasloužila diváky a sportovce, aby si navzájem fandili, ale prostě to tak musíme vzít," uvedla.

Tenistka Petra Kvitová během utkání Livesport Prague Open proti Rebecce Šrámkové ze Slovenska.

Vít Šimánek, ČTK

Na brazilských hrách si vybojovala stupně vítězů v červené sukni a modrém tričku. Na letišti před cestou převzala trička pro Tokio a trošku se divila, že jsou červená. "Jsem si říkala, že jestli není nějaká chyba, ale prý ne. Budu naopak, což je pro mě překvapení," řekla, ale nezlobila se, vždyť červená dobře padne k její rychlé hře. "Červená je dobrá, agresivní," kývla.

Na cestu se vydaly společně s Markétou Vondroušovou. Do Tokia příští týden na dvouhru ještě dorazí ve formě hrající vítězka Roland Garros Barbora Krejčíková, která bude hrát i čtyřhru s Kateřinou Siniakovou, a nedávná finalistka Wimbledonu Karolína Plíšková.