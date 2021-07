Šokovaná česká tenistka. Takovou šlupku jsem nikdy nedostala, smála se Hradecká

Ostřílená Lucie Hradecká s Marií Bouzkovou si na pražském turnaji ve Stromovce počínají ve velkém stylu. Ve třech dosavadních zápasech neztratily ani set. Jejích poslední obětí se stal americko-australský pár Muhammadová, Sandersová. Češky vyhrály bez problémů 6:3, 6:4.

Okamžik, který se do myslí fanoušků zapsal nejvíce, přišel ve druhé hře druhé sady. Dvaadvacetiletá Bouzková při jedné z výměn smečí nad hlavou trefila svou o čtrnáct let starší parťačku přímo do hlavy. "Dlouho jsem takovou šlupku nedostala. Snažila jsem se být co nejníž pod sítí, níže jsem snad už být nemohla. Dostala jsem to přímo do zátylku." smála se během pozápasového rozhovoru Hradecká.

"Potom mi začal trošku tuhnout krk. Ráno jsem ale říkala, že jsem trošku ospalá, tak mě asi Marie chtěla probudit," pokračovala dobře naladěná vítězka 25 deblových turnajů.

Moment, který na pár sekund vyděsil fanoušky v hledišti, tak měl šťastný konec. Omluvné gesto zjevně zaskočené Bouzkové přijala její parťačka s širokým úsměvem. I přes nepříjemný okamžik český pár game vyhrál, následně i celý druhý set a mohl tak slavit postup do finále.

Bouzková s Hradeckou získaly na okruhu zatím jeden společný titul, o druhý se pokusí zabojovat v neděli. Jejich duel s Kužmovou se Stojanovičovou začíná od 11:00.