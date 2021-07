Český supervíkend! Pět českých elitních tenistů dosáhlo na kariérní maxima

Dvacet výher, jedna porážka. Triumfy na turnajích ve Štrasburku na Roland Garros a v Praze. To je bilance současné světové jedenáctky Barbory Krejčíkové z posledních čtyř podniků. Ten poslední si brněnská rodačka připsala v neděli, kdy svou jízdu na Livesport Prague Open završila drtivým finálovým vítězstvím nad krajankou Terezou Martincovou 6:2, 6:0.

"Jsem překvapená, že se mi pořád daří a hraju dobře. Nicméně je za tím spousta dřiny a odříkání, ale jak se mi daří, tak si teď tenis užívám a hraju dobře," říkala pětadvacetiletá Češka, která se i díky poslednímu triumfu probila na své dosavadní životní maximum. Až za sebe odsunula dvojnásobnou wimbledonskou šampionku Petru Kvitovou.

Barbora Krejčíková z ČR s pohárem po výhře nad Terezou Martincovou z ČR.

Michaela Říhová, ČTK

"Jsem ambiciózní, chci být jedna z těch nejlepších. Dlouhou dobu se mi nedařilo se tam prokousat a teď, když tam jsem, tak ještě o to víc se chci měřit s nejlepšími, hrát nejlepší turnaje, protože to jsem si vždycky přála," říká tenistka, která bude hlavním triumfem české výpravy na olympiádě v Tokiu, kde bude bojovat i ve čtyřhře po boku Kateřiny Siniakové.

Na kariérní maximum se vyšvihla i poražená finalistka Tereza Martincová. Šestadvacetiletá tenistka dlouhé roky nemohla prolomit hranici elitní stovky, to se jí povedlo až v této sezoně. O to více si to užívá. V žebříčku se nachází na výborné 67. příčce. "Nikdy bych nevěřila, že se tady můžu dostat až do finále," říkala rodačka z Prahy se slzami v očích.

Martincová předvedla parádní výkony i na nedávno skončeném Wimbledonu, kde došla až do třetího kola, což je také její dosavadní nejlepší grandslamový výsledek.

Tereza Martincová ve finále turnaje Livesport Prague Open v pražské Stromovce.

Michaela Říhová, ČTK

Výborné vzpomínky na letošní boje ve Stromovce bude mít i Marie Bouzková. Ve dvouhře se jí nedařilo, skončila zde už v prvním kole na Australance Sandersové, vše si ale vynahradila v deblu, který spolu s Lucií Hradeckou ovládly. Obě hráčky přitom spolu odehrály teprve čtvrtý turnaj, dva vyhrály, v jednom skončily ve finále, ve Wimbledonu pak ve čtvrtfinále.

"Nemůže to být lepší, než hrát doma a vyhrát titul, to je sen. Atmosféra byla super a strašně nám pomohla," jásala dvaadvacetiletá tenistka, která se v žebříčku čtyřhry ocitla na 54. příčce, což je její dosavadní nejlepší umístění v deblu. Ve dvouhře pak rodačce z Prahy patří o dvě pozice horší příčka.

Zleva Lucie Hradecká a Marie Bouzková

Ondřej Deml, ČTK

Na své dosavadní nejlepší umístění v kariéře dosáhl i třetí nejlepší český tenista Zdeněk Kolář. Rodák z Bystřice nad Pernštejnem už několik sezon marně buší na bránu druhé stovky, rozrazit se mu ji podařilo až v neděli, kdy ovládl turnaj Concord lasi Open a oslavil tak druhý challengerový triumf v kariéře.

Díky němu vyletěl o 43 příček na 179. pozici světa. Ve finále porazil osmifinalistu loňského French Open a přemožitele Stana Wawrinky Francouze Hugo Gastona po divokém průběhu 7:5, 4:6, 6:4.

Zdeněk Kolář se probil do druhé stovky žebříčku



Na kariérní maximum se vyšvihl i současný pátý nejlepší tenista Česka Vít Kopřiva, který úspěšně prošel kvalifikací a zahraje si hlavní soutěž na turnaji ve švýcarském Gstaadu. Už teď má tak jisté 249. místo světa.