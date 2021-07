Tenista Jebavý je v Kitzbühelu po dvou a půl letech ve finále deblu na ATP Tour

Jednatřicetiletý Jebavý hraje v Kitzbühelu s Nizozemcem Matwé Middelkoopem, s nímž už na okruhu postoupil do finále třikrát. Dosud naposledy se český daviscupový reprezentant radoval z turnajového triumfu v únoru roku 2019 v Córdobě po boku domácího Argentince Andrése Molteniho. O pátý titul si Jebavý zahraje proti rakouské dvojici Lucas Miedler, Alexander Erler.

V singlu postoupil do finále nejvýše nasazený Ruud, jenž v minulých dvou týdnech získal tituly v Baastadu a Gstaadu. Pokud dotáhne své tažení do vítězného konce v sobotním finále proti Španělovi Pedru Martínezovi, stane se prvním tenistou s třemi tituly během tří týdnů od Andyho Murrayho, jemuž se to povedlo v říjnu 2011 v Bangkoku, Tokiu a Šanghaji.