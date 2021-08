Jsem fanatik, tenisový magor, tvrdí kouč Vondroušové. Markéta může hrát ještě líp, říká Mertl

Tenistka Markéta Vondroušová a její trenér Jan Mertl pózují se stříbrnou medailí z ženské dvouhry po příletu z olympijských her v Tokiu.

Upřímně, čekal jste to, že Markéta v Tokiu může brát medaili?

Kdyby před olympiádou někdo řekl, že bude ve finále, tak bychom to určitě brali. Tím, že ji s panem Hřebcem známe a víme, jak dokáže hrát a čeho je schopná, tak to pro nás zase až takové překvapení nebylo.

Takže na betonech za oceánem můžeme čekat další skvělé výsledky?

Markéta formu má. Vidím to na každém tréninku. Ona dokáže hrát tak, že si člověk říká, proč není v top 10? V Tokiu prodala, co umí. Ale myslím si, že dokáže hrát ještě líp. Markéta je komplexní hráčka, výborně se hýbe, umí bránit i útočit. Jde o to využít tenhle potenciál. Určitě může být o hodně výš, než je teď. A myslí si to i pan Hřebec.

Kalendář je docela neúprosný. Dá se forma udržet ještě další dva měsíce?

Bude to složité. Montreal, Cincinnati, Chicago a US Open. Program je náročný do konce roku. Hrát se má v říjnu i turnaj v Indian Wells, který je posunutý z března. Nic jednoduchého.

Vaše spolupráce netrvá zase tak dlouho, jak se upekla?

Jelikož jsme ze stejného klubu, tak jsme se samozřejmě znali. Byla to de facto ‚Akce Blesk', kdy mi Markéta nabídla spolupráci v akutní situaci. Já se musel rozhodnout hned, takže jsem neváhal. Byl jsme rád za nabídku a chtěl jsem Markétě pomoct. Ale bylo to vyloženě z ničeho nic.

Jak funguje spolupráce s Jiřím Hřebcem, který u Markéty už delší dobu zastává roli konzultanta?

Pan Hřebec paradoxně trénoval mě i Honzu Hernycha, který byl s Markétou jako kouč před tím. Je často u tréninků. Dodává tomu klid a nadhled. Je to pohodář a myslím si, že to Markétě hodně pomáhá.

Vás naopak označil jako kouče, který je do tenisu zažraný tak, že to přenáší na ostatní. Je to tak?

Já jsem fanatik, tenisový magor, když to řeknu na rovinu. Já tím prostě žiju. Když jsem hrával, tak mi to možná i škodilo, protože jsem se tak nervoval, že jsem neměl nadhled. Ale baví mě ta práce. Věřím, že Markétě pomůžu a ten fanatický duch do toho vnesu. I když zase nemusím tak moc, protože Markéta motivaci má.

Vaše svěřenkyně je o 17 let mladší, jaká máte další společná témata?

Další... (směje se) I když to zní možná divně, tak se bavíme hodně o tenise. Markéta dohraje zápas a pak si klidně pustí na notebooku, na iPadu a na telefonu tři různé zápasy grandslamu a kouká na všechny najednou. Někdy to možná tak nevypadá, ale je do toho opravdu hodně zapálená.

Momentálně je 42. na světě. Dali jste si žebříčkový cíl, kde by měla být do konce roku?

Někteří hráči to ani nemají moc rádi, aby se takhle dostávali pod tlak. Ale když se bude herně cítit dobře, výsledky přijdou samy.