Barcelona se pokusila zablokovat Messiho odchod u soudu

Ztratit Messiho? Jen to. Fotbalová Barcelona je nejspíš ochotna udělat všechno možné, aby v jejím dresu Argentinec pokračoval v kariéře. Jeden z členů FC Barcelona se u francouzského soudu a Evropské komise pokusil zablokovat odchod Lionela Messiho. Hvězdný argentinský fotbalista by měl zamířit do Paris St. Germain poté, co si ho katalánský klub kvůli pravidlům finančního fair play nemůže dovolit.