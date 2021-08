Siniaková - Muguruzaová 6:2, 0:6, 6:3 Olympijská vítězka navzdory kanáru vyřadila bývalou jedničku, uspěla i další Češka

Tenistka Kateřina Siniaková, zlatá z nedávných her v Tokiu, vyřadila v 2. kole v Montrealu favorizovanou Španělku Garbiňe Muguruzaovou. Turnajovou pětku, v minulosti i grandslamovou šampionku a světovou jedničku porazila 6:2, 0:6, 6:3. Petra Kvitová vstoupila do turnaje vítězstvím 6:4, 6:4 nad Francouzkou Fionou Ferrovou a také postoupila do osmifinále.