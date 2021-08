Ka. Plíšková - Vekičová 4:6, 6:3, 7:6 Karolína Plíšková vydřela postup do osmifinále

Česká tenistka Karolína Plíšková otočila na turnaji v Montrealu utkání druhého kola s Donnou Vekičovou z Chorvatska a po výhře 4:6, 6:3 a 7:6 postoupila do osmifinále. V něm čtvrtá nasazená hráčka narazí na Američanku Amandu Anisimovovou.

Plíšková nevstoupila do zápasu s Chorvatkou vůbec dobře. Hned v úvodu ztratila podání. Vekičová však poté při svém servisu měla velké problémy, udělala dvě dvojchyby, přesto nemusela čelit jedinému brejkbolu a podání si udržela.

Plíšková ve třetím gemu trefila dvě esa a podařilo se jí snížit na 1:2. Chorvatka do čtvrté hry vstoupila třetí dvojchybou v zápase a za stavu 30:30 nabídla další dvojchybou Plíškové první brejkbol. Ta jej však využít nedokázala, neproměnila ani druhý a Vekičová šla do vedení 3:1.

V dalším gemu si Plíšková bez problému udržela podání a povzbuzená zlepšeným výkonem využila nabídnutého brejkbolu v šestém gemu a srovnala na 3:3. Při svém servisu vedla už 40:0, ale Vekičová se dotáhla na shodu. Nakonec však situaci ustála a dostala se do vedení 4:3.

Rozbitá raketa a lepší vstup do druhé sady

V tu dobu začala být Vekičová lehce nervózní a nabídla Plíškové tři brejboly, jenže ta ani jeden využít nedokázala. Vzápětí se situace obrátila, česká tenistka se při svém podání dostala do stavu 0:40, Vekičová nabídnuté šance využila, podruhé Plíškovou brejkla a za stavu 5:4 šla podávat na vítězství v první sadě. Tu také po 57 minutách získala poměrem 6:4 a české jedničce začaly téct nervy tak, že rozmlátila raketu.

Plíšková vstoupila do druhého setu značně frustrovaná, ale z nepříjemně se vyvíjejícího gemu druhé sady se dvěma esy ujala vedení 1:0. Další gem byl opět hodně vyrovnaný, obě hráčky předváděly přesné údery na lajnu, nakonec Vekičová srovnala na 1:1.

Od té doby se Plíšková dostávala stále víc do hry. Poprvé v zápase se dostala dokonce do vedení 3:1, když při podání Chorvatky využila druhý nabídnutý brejkbol. Ten potvrdila následně čistou hrou. Vekičová si poté svůj servis udržela, jenže Plíšková rovněž a Chorvatka šla za stavu 2:5 podávat na udržení se ve druhé sadě, a to se jí povedlo.

Plíšková však při svém podání nezaváhala a o vítězce musel rozhodnout až třetí set.

V něm světová šestka promarnila vedení 4:2, ale nakonec po vydřené výhře 7:2 v tie-breaku porazila Dokičovou i ve třetím letošním vzájemném utkání. Celkem si bilanci s 56. hráčkou žebříčku vylepšila na jednu porážku a pět výher za sebou.

O postup do čtvrtfinále si Plíšková, která měla v prvním kole volný los, zahraje s Anisimovovou. S americkou soupeřkou, které v úvodním kole vzdala Tereza Martincová, ve dvou dosavadních zápasech devětadvacetiletá Češka neztratila ani set.

Vedle Plíškové postoupily do osmifinále v Montrealu také Petra Kvitová a Kateřina Siniaková.

Tenisový turnaj žen v Montrealu (tvrdý povrch, dotace 1 835 490 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Kasatkinová (Rus.) - Martičová (Chorv.) 7:5, 6:3 Collinsová (USA) - Teichmannová (Švýc.) 4:6, 6:1, 6:3 2. kolo: Ka. Plíšková - Vekičová 4:6, 6:3, 7:6 Andreescuová (2-Kan.) - Dartová (Brit.) 6:1, 3:6, 6:3 Azarenková (8-Běl.) - Cirsteaová (Rum.) 6:2, 6:2 Sakkariová (11-Řec.) - V. Kuděrmětovová (Rus.) 6:4, 5:7, 6:4 Marinová (Kan.) - Badosaová (Šp.) 1:6, 7:5, 6:4 Sorribesová (Šp.) - Samsonovová (Rus.) 6:4, 6:3 Sabalenková (1-Běl.) - Stephensová (USA) 7:6 (7:4), 4:6, 6:4 Anisimovová (USA) - Dodinová (Fr.) 6:3, 6:3 Čtyřhra - 1. kolo: Peschkeová, Perezová (7-ČR/Austr.) - L. Kičenoková (Ukr.) - Ninomijaová (Jap.) 6:2, 7:6 (7:3) Dabrowská, Stefaniová (5-Kan./Braz.) - Voráčová, Wachaczyková (ČR/Něm.) 6:4, 4:6, 10:4 2. kolo: Peschkeová, Perezová (7-ČR/Austr.) - Ostapenková, Jastremská (Lot./Ukr.) 6:2, 6:4

Tenisový turnaj mužů v Torontu (tvrdý povrch, dotace 3,487.915 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Paire (Fr.) - McDonald (USA) 6:3, 6:4 2. kolo: Medveděv (1-Rus.) - Bublik (Kaz.) 4:6, 6:3, 6:4 Tsitsipas (3-Řec.) - Humbert (Fr.) 6:3, 6:7 (13:15), 6:1 Ruud (6-Nor.) - Čilič (Chorv.) 6:3, 3:6, 6:3 Opelka (USA) - Dimitrov (14-Bulh.) 6:3, 6:4 Lajovič (Srb.) - Auger-Aliassime (9-Kan.) 7:5, 6:4 Isner (USA) - Garín (13-Chile) 4:6, 6:3, 6:4 Duckworth (Austr.) - Sinner (16-It.) 6:3, 6:4 Harris (JAR) - F. López (Šp.) 6:2, 6:3 Rubljov (4-Rus.) - Fognini (It.) 7:6 (7:4), 6:3 Hurkacz (7-Pol.) - Nišikori (Jap.) bez boje Schwartzman (8-Arg.) - Paire (Fr.) 7:5, 6:1 Basilašvili (Gruz.) - De Minaur (12-Austr.) 6:1, 6:1 Chačanov (Rus.) - Karacev (15-Rus.) 7:6 (9:7), 6:4