Ka Plíšková - Anisimovová 6:1, 7:6 (10:8) Plíšková postoupila do čtvrtfinále. Siniaková schytala kanára a padla, Kvitová je také venku

Plíšková porazila 6:1, 7:6 Amandu Anisimovovou z USA a postoupila do čtvrtfinále. V něm se utká se Španělkou Sarou Sorribesovou. Turnajová čtyřka Plíšková měla až do stavu 6:1, 5:2 zápas plně pod kontrolou a zdálo se, že na kurtu nestráví ani hodinu. Anisimovová ale rychlý konec odmítla, srovnala na 5:5 a pak navzdory hrozbě mečbolu při vlastním podání vybojovala tie-break. Ve zkrácené hře ještě česká favoritka nevyužila další dva mečboly a sama odvrátila setbol, nakonec ale po forhendu soupeřky do sítě zvítězila 10:8.

Siniaková podlehla v téměř tříhodinové bitvě 7:6, 0:6, 3:6. Pětapadesátá hráčka světového žebříčku v prvních dvou kolech vyřadila bývalé grandslamové šampionky Jelenu Ostapekovou z Lotyšska a Garbiňe Muguruzaovou. Od Španělky dostala v druhém setu "kanára", stejně jako dnes od její krajanky Sorribesové, ale tentokrát se už česká hráčka nezvedla. Přemožitelce světové jedničky Ashleigh Bartyové z 1. kola olympijského turnaje podlehla Siniaková letos podruhé a i potřetí v kariéře.

Nasazená sedmička Kvitová v zápase s Giorgiovou, jež na olympiádě v Tokiu vyřadila ve 3. kole Plíškovou, ztratila pětkrát podání. Jednatřicetiletá Češka tak v Montrealu neukončila neúspěšné období a prohrála pátý z posledních sedmi zápasů. Dvě utkání za sebou naposledy vyhrála v červnu na trávě v Bad Homburgu, kde byla v semifinále.