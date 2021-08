TENIS ONLINE: Muchová slaví postup, náskok Kvitové se tenčí

Česká tenistka Karolína Muchová vyhrála ve druhém kole turnaje v americkém Cincinnati nad Kanaďankou Biankou Andreescuovou 6:4, 6:2, do hry půjdou ve středu i další tři Češky. Od 18 hodin hraje Petra Kvitová proti Rusce Veronice Kuděrmětovové, ve 22:30 by měla hrát Barbora Krejčíková s Ukrajinkou Dajanou Jastremskou a od 2:30 SEČ půjde do akce i Karolína Plíšková, která měla v prvním kole volný los, s Kazaškou Julií Putincevovou.