Siniaková - Hanataniová 6:0, 6:0 Výborně! Siniaková nadělila dva kanáry, dál jdou i Vondroušová a Martincová

Českým tenistkám se na přípravných turnajích před US Open ve středu dařilo. Kateřina Siniaková v Clevelandu smetla Japonku Nagi Hanataniovou z páté stovky žebříčku dvakrát 6:0 a postoupila do čtvrtfinále. Markéta Vondroušová postoupila v Chicagu po skreči Belgičanky Alison Van Uytvanckové do čtvrtfinále, na stejném turnaji jde po obratu dál i Tereza Martincová, která zdolala Sie Šu-wej z Tchaj-wanu 3:6, 6:4, 6:2.