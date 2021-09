GLOSA: Škoda té šance. Plíšková musí spěchat

Prohrát ve čtvrtfinále US Open není žádný propadák ani pro hráčku z top 5. V pondělí si Karolína Plíšková dokonce polepší o jednu pozici v žebříčku WTA. Bude třetí na světě. Kdo by si stěžoval... Podobných šancí na zisk grandslamu ale moc být nemusí.

"V turnaji zůstaly těžké soupeřky, ale mám pocit, že pokud předvedu výkony ze druhého nebo třetího kola, mám dobrou šanci všechny je porazit," řekla Plíšková před čtvrtfinále, než ji vyvedla z omylu dynamická Řekyně Maria Sakkariová.

Jestli je cílem nejlepší české tenistky stále zisk grandslamu, pak je na místě trochu spěchu. I když se to nezdá, Plíšková je ve 29 letech nejstarší hráčkou aktuální elitní desítky tenisového okruhu. A jak ukázal a ukazuje newyorský turnaj, objevují se další a další nové tváře, které dokážou trápit nebo i porážet favoritky.

Před pěti lety měla tuhle nálepku Plíšková. Bylo jí čtyřiadvacet a svým tenisem uchvátila New York. Vyřadila obě sestry Wiliamsovy a až ve finále těsně podlehla Němce Kerberové.

Bývalý tenisový mistr Mats Wilander hned přispěchal s prognózou, že Plíšková získá čtyři až pět grandslamových titulů. I když se o necelý rok později na osm týdnů vyšplhala na vrchol světového žebříčku, švédská předpověď se netrefila.

Od posledního velkého titulu Sereny Williamsové vyhrálo následujících sedmnáct grandslamů dvanáct hráček, pro deset z nich, včetně Barbory Krejčíkové, to byla šampionská premiéra.

Po dva týdny se musí všechno sejít. Potřebujete vysokou konzistenci výkonů, štěstí na soupeře a hlavně psychickou sílu vedoucí k sedmi výhrám v řadě. Ve Wimbledonu chyběla Plíškové k absolutní spokojenosti jediná.

Není moc hráček, které by obětovaly vidině grandslamu tolik co ona. Časté změny trenérů v minulosti k tomu patřily. Se Saschou Bajinem si ale sedla výborně. O to větší škoda, že německý kouč nemohl být v New Yorku, kvůli vízovým problémům. Jeho klid, který dokáže přenést na hráčku, v týmu české jedničky chyběl.

Tenisté mají ohromnou výhodu, že každý rok mohou na grandslamech uskutečnit čtyři velké zápisy do dějin. Pokud ho chce sepsat Plíšková, bude asi ale muset pospíšit.