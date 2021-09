Tenisový Turnaj mistryň se letos uskuteční v mexické Guadalajaře

Tenisový Turnaj mistryň se letos uskuteční v mexickém městě Guadalajara. Vrchol sezony se bude hrát na tvrdém povrchu v týdnu od 8. listopadu. Akce pro osmičku nejlepších hráček sezony se od roku 2019 koná v Šen-čenu, ale už loni byla kvůli koronaviru zrušena a ani letos tam nemůže být. Do Číny by se měl Turnaj mistryň vrátit v roce 2022 a zůstat zde do roku 2030.