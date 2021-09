Kvitová nebude hrát finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové. V Ostravě však nechybí

"Pro mě je Ostrava poslední akce v Česku. Kapitánovi jsem oznámila, že Billie Jean King Cup hrát nebudu," prozradila Kvitová během nedělní virtuální tiskovky.

"Už je to pro mě o dvou třech turnajích do konce sezony, a pak si potřebuju odpočinout hlavně mentálně. Fyzicky to pro mě taky bylo hrozně náročné. (Měla jsem) spoustu zranění a tělo už to moc nezvládá. Takže to dojedu, jak nejlíp budu moct. A pak budu hodně odpočívat," prohlásila Kvitová.

V minulosti to byla právě ona, která se podepsala nejvýrazněji pod české úspěchy ve Fed Cupu, jenž byl předchůdcem BJK Cupu.

Kvitová v něm poprvé nastoupila v deblu při baráži ve Španělsku 2007. Ve dvouhrách má bilanci 30:10 a zasloužila se o české triumfy v letech 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 a 2018.

"Nebylo to jednoduché rozhodování, ale musím myslet především na sebe. Tělo to vnímá všechno jinak. Máme mladé holky, takže věřím, že se o to postarají," řekla Kvitová.

Petra Kvitová v akci

John Minchillo, ČTK/AP

Před kapitánem Pálou je teď ještě jeden problém. Bezprostředně na pražské finále BJK Cupu totiž navazuje Turnaj mistryň v mexické Guadalajaře. Pro hráčky, jež se na Masters kvalifikovaly: Karolínu Plíškovou (singl), Barboru Krejčíkovou (singl i debl) a Kateřinu Siniakovou (debl), to může být složité hrát dvě významné akce v tak krátkém rozmezí.

Kapitán má ale na výběr i Karolínu Muchovou (22. ve WTA), stříbrnou medailistku z olympiády Markétu Vondroušovou (35.), Terezu Martincovou (61.), případně Marii Bouzkovou (84.), která je v deblu sehraná s Lucií Hradeckou. Soupeřkami Češek ve finálové skupině budou Němky a Švýcarky.

"Samozřejmě bych si doma ráda zahrála, ale na druhou stranu, abych ještě zvládla odehrát pár sezon, tak to volno potřebuju. 'Bubliny' mě hodně vysosaly a hrát bez lidí je pro mě jako trénink. A já nejsem úplně tréninkový typ. Pro mě tak bylo hrozně těžké se vyburcovat a vymáčknout ze sebe něco navíc. To stojí spoustu sil," vysvětlovala rozhodnutí Kvitová.