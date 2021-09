Tenisová kometa se topí v penězích! Po senzačním triumfu se na ni valí miliony

Její triumfální jízdu z kvalifikace až ke grandslamovému titulu sledoval se zájmem snad celý tenisový svět. Aby ne, před ní se tento čin ještě nikomu nepovedl. Britská senzace Emma Raducanuová se díky úspěchu na US Open dostala do záře reflektorů a začínají se o ni prát velké značky, které mají zájem, aby se stala jejich tváří. Podle odborníků by si mohla přijít na pořádný balík.

Před americkým turnajem ji znal málokdo. Dcera rumunského otce a čínské matky reprezentující Velkou Británii se však svým triumfem stala z anonymní hráčky jednou z nepopulárnějších tenisových hvězd současnosti.

Její úspěch daleko přesahuje hranice bílého sportu. Vždyť úspěch osmnáctileté tenistky ocenil například i trenér fotbalového Liverpoolu Jürgen Klopp, který ji označil za „talent století" a na sociálních sítích Raducanuové raketově vzrostl počet sledujících.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Emma Raducanu (@emmaraducanu)

A právě toho si všímají velké módní značky, jejichž zástupci si Britku mohli okouknout i na galavečeru módy Met Gala, kde Raducanuová zářila jako diamant. Zástupci značek jako Chanel, Lacoste, Aston Martin, Tiffany, nebo třeba i Nike a Adidas z ní byli unešení a podle analytiků to nebude dlouho trvat a mladé tenistce nabídnou velké smlouvy.

„Její velkou výhodou je, že má díky svému původu kontakty na tři lukrativní trhy: Severní Ameriky, Evropy a Asie," říká analytik společnosti Global Data, který tvrdí, že úspěch si Raducanuová nemohla načasovat lépe, jelikož nové smlouvy se uzavírají právě v mezičase mezi posledním a prvním grandslamem sezony. Je však jasné, že nemůže být jen hráčkou jednoho úspěchu, ale svůj talent musí potvrdit, aby lukrativní smlouvy přišly.

Svým triumfem na US Open si tenistka přišla na dva a půl milionu dolarů (asi 54 milionů korun), ale o penězích zatím moc nepřemýšlela. Výhru jí spravují rodiče. „Nechávám to na nich, postarají se o to za mě," řekla. Jediné, co si zatím koupila, jsou nová sluchátka, protože ta stará se jí rozbila.

Emma Raducanuová s trofejí po triumfu na US Open

Elise Amendola, ČTK/AP

Skromná, krásná a talentovaná. Nezbývá jí než držet palce, aby v teenagerském věku obrovský tlak a slávu ustála.