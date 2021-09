Jsem vyždímaná, není kde brát, cítí tenistka Martincová. V Ostravě dostala divokou kartu

Konečně má, co chtěla. Rok 2021 byl pro tenistku Terezu Martincovou po všech stránkách průlomový. V hlavní soutěži grandslamu si připsala premiérovou výhru. Na dvě kola z Paříže pak navázala postupem do třetího kola Wimbledonu. Zahrála si dokonce i své první finále na okruhu WTA v Praze a v žebříčku se vyšvihla až na 61. pozici. V závěru sezony ale zjišťuje, že rezervoár sil už je skoro prázdný.

"Nejsem na to zvyklá a je to pro mě fakt náročné," řekla Martincová před svým startem na turnaji J&T Banka Ostrava Open, kam od pořadatelů dostala divokou kartu.

Její letošní bilance na profesionálním okruhu v singlu je velmi solidní - 34:22. Ještě loni přitom musela v Ostravě projít kvalifikací a byla 121. ve světovém žebříčku.

"Kdyby mi někdo řekl, že sem letos přijedu na takové pozici a k tomu dostanu volnou kartu, to by mě nikdy ani nenapadlo," pousmála se Martincová, ale byl to úsměv trochu unavený.

Přemlouvám tělo, aby bylo ready

"Přemlouvám tělo, aby bylo ready. Víc bojuju sama se sebou, než se soupeřkou," povzdechla si. "Takhle vyčerpaně jsem se na kurtu nikdy necítila, že opravdu není z čeho brát. Další týden se přitom hraje v Chicagu, pak v Indian Wells, následně v Moskvě nebo v Tenerife. Vždycky jsem se chtěla do takové pozice dostat, takže ty turnaje chci jet a doufám, že ze sebe ještě něco vymáčknu," tvrdila Martincová.

V Ostravě před českými diváky by jí to mělo teoreticky jít o něco líp. Ani moc se ale nedivila, že na první kolo opět vyfasovala českou soupeřku, na které má na turnajích štěstí/smůlu.

Česká tenistka Tereza Martincová.

"Nevím, jak se mi to zase povedlo. Na druhou stranu aspoň hrajeme s Katkou Siniakovou před domácími diváky a ne na druhém konci světa," řekla Martincová, která ve Wimbledonu narazila ve třetím kole na Karolínu Plíškovou.

Tento rok ovšem dokázala zaskočit i známá jména: mj. Nizozemku Bertensovou nebo grandslamové vítězky Australanku Stosurovou a Lotyšku Ostapenkovou.

"Člověk by měl mí radost i za menší posuny (v žebříčku). To co předvedla Bára Krejčíková, když se dostala do top 5, nebo Emma Raducanuová, která díky US Open skočila ze 150. místa na 22., to jsou výjimečné, unikátní případy," tvrdila Martincová.

Nemusí to být slejvák, stačí lehký, zato vytrvalý deštík. Teď však bude chtít sedmička českého ratingu hlavně dokončit životní sezonu bez zranění.