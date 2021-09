Mečbol? Cože? Martincová předvedla, jak se hraje v transu

„Cože? Mečbol? Vážně?" divila se Martincová, která koncovku odehrála v naprostém transu a slavila výhru 5:7, 6:4, 7:6.

„Za stavu 0:5 v tie breaku, si člověk může říct, že je to v prdeli, ale tohle je tenis. Dokud není konec, tak to pořád můžete otočit," líčila vítězka. „V tom je ten náš sport krásný. Pořád se to dá zvládnout i za hodně nepříznivého stavu. Takže jsem taky zkusila jít míč po míči a hlavně nekazit."

Siniaková jakoby po pěti vítězných balonech ve zkrácené hře trochu zatuhla, už nebyla tak aktivní, pro vítězné údery si nešla. „Míček je kulatý a takhle se to sešlo. Stejně jako jsem uhrála pět výměn v řadě, tak je pak uhrála Terka. Ale měla jsem to dohrát, měla jsem na to...," litovala Siniaková.

Vyčerpaná česká tenistka Tereza Martincová předvedla v utkání proti Kateřině Siniakové na ostravském turnaji fantastickou koncovku.

Jaroslav Ožana, ČTK

Martincová přitom do Ostravy přijela v ne zrovna ideálním fyzickém stavu. Sama mluvila o tom, že síly v závěru sezony povážlivě docházejí. Před ostravským publikem ovšem nic nevypustila a vydala ze sebe zbytky energie

„Jsem hotová, cítím se úplně vyždímaná. Ale v hale byla neskutečná atmosféra. Diváci nám krásně fandili na obě strany," těšilo Martincovou, která si tak ve druhém kole bude moci zahrát s letošní finalistkou Roland Garros Anastasijí Pavljučenkovovou.

„Fakt je to pro mě bonus, že si zahraju další zápas, protože jsem netušila, jak bude můj výkon vypadat. Na trénincích jsem se cítila šíleně a ono to pak dopadá na psychiku," řekla šestadvacetiletá tenistka, která ve virtuálním světovém žebříčku poskočila o dalších šest míst na 55. příčku.

Otázkou však je, kolik toho Martincová zvládne předvést proti ruské favoritce. „Trénovaly jsme tady spolu. Čekala jsem, že hraje trochu jinak. Dívala jsem se i na její zápas (s Chorvatkou Konjuhovou 7:6, 6:1). Co říct? Je to světová třída," říká Martincová o aktuální třináctce rankingu WTA. „Když proti takovému esu hrajete poprvé, obvykle nepodáte ten nejlepší výkon. Právě kvůli tomu ale potřebuju zkušenosti a takovéhle zápasy."