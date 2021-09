Publikum v Ostravě mě brutálně žene. Bez lidí bych nepostoupila, řekla Martincová po skalpu světové třináctky

Byla viditelně unavená, ale nesmírně šťastná. Ve strhujícím tenisovém duelu dokázala Tereza Martincová porazit třináctou hráčku světového žebříčku a postoupila do čtvrtfinále ostravského turnaje WTA. Letošní finalistku French Open a nasazenou pětku Anastasiji Pavljučenkovovou z Ruska udolala dvakrát 7:6.

Tereza Martincová krátce po skončení zápasu, jako by ani nemohla uvěřit tomu, že porazila Anastasiji Pavljučenkovovou z Ruska.

„Jedním slovem, šok. Jsem vážně překvapená, že se mi povedlo porazit jednu z nejlepších tenistek na světě, která hrála opravdu skvěle," prohlásila Martincová, která v letošním roce vyhrála osm z deseti tie-breaků. „Snažím se soustředit na každý balon a věřím, že poslední mi tam padne," podotkla s tím, že absolutně netuší, v čem tkví recept její úspěšnosti.

Oba sety se hrály přes hodinu. Martincová v prvním prohrávala 3:5, ale ještě si vynutila tie-break a v něm uspěla. Naopak ve druhé sadě přišla šestadvacetiletá domácí hráčka o slibné vedení 5:1, přitom ji opakovaně dělil jediný míček od vítězství. Nakonec se zase rozhodovalo ve zkrácené hře.

Česká tenistka využila čtvrtý mečbol tím, že Ruska poslala míč do autu. „Bylo to pro mě strašně těžké dohrát, musela jsem jít vážně trpělivě, balón po balónu. Soupeřka ke konci téměř nekazila a ukázala mi, co umí předvést špičková tenistka v těch nejtěžších momentech," líčila Martincová po 141 minutách na kurtu.

Tereza Martincová děkuje divákům v Ostravě za podporu.

David W Cerny, Reuters

Výhrou si zajistila posun na 53. místo ve světovém žebříčku, což je vylepšení jejího maxima. Děkovala za výraznou podporu zhruba tisícovce fanoušků. „Jsem naprosto vyčerpaná, ale pořád postupuju. Diváci jsou pro mě děsně důležití, díky nim ze sebe dokážu dostat nemožné," řekla Martincová.

„Vždycky jsem měla na turnajích v Česku problém, nedokázala jsem prodat co umím, prostředí mě svazovala, ale asi se to zlomilo Prahou," připomněla letošní postup do červnového finále na Livesport Prague Open. „Už jsem pomalu doma nechtěla hrát, protože jsem byla vždycky šílená. Cítím, že jsem tady o dost uvolněnější. Nebýt publika, které mě brutálně žene, tak bych určitě nepostoupila," podotkla s úsměvem.

Martincovou v pátek ve 14.00 h čeká čtvrtfinále s turnajovou čtyřkou a nedávnou semifinalistkou US Open Sakkariovou z Řecka. „Postaví se proti mně další elitní hráčka, s níž jsem hrála dosud jen jednou loni v únoru v Dauhá a padla ve třech setech. Půjdu ale na kurt zase bojovat a snad mě v tom lidi nenechají samotnou," uvažovala Martincová.

Druhá česká tenistka Petra Kvitová se dostane do akce v Ostravar Areně až v pátek v 18.00 h, o postup si to rozdá se Švýcarkou Teichmannovou či Američankou Riskeovou Zbývající čtvrtfinálové dvojice tvoří Swiateková - Rybakinová a Bencicová - Kontaveitová.