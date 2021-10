Kodeš sestavil aršík českých legend

Dalo to práci, ale sto let je sto let. Trojnásobný grandslamový vítěz Jan Kodeš dal ke kulatému výročí Davis Cupu společně s Českou poštou dohromady kolekci největších českých hvězd v týmových tenisových soutěžích. Osm tisíc archů po 25 známkách je ode dneška v prodeji.

„Kupte si je a schraňujte," čeká postupné zhodnocení unikátního souboru generální ředitel České pošty Roman Knap. „Historie se má ctít. A chtěl jsem tam mít i dámy, protože jsou na vlně," vysvětloval Kodeš. který při výběru osobností postupoval podle počtu daviscupových a fedcupových duelů.

Začal tedy sám sebou (96 utkání) a mezi vybranou čtrnáctku tenistů se mu vešli i Jiří Hřebec a Jiří Novák (oba 34). U žen je rozptyl od Heleny Sukové (73) po jedenáctou Reginu Maršíkovou (17). A na aršíku pochopitelně nechybí Ivan Lendl, Petr Korda, Tomáš Berdych, Radek Štěpánek, Roderich Menzel, Hana Mandlíková, Jana Novotná či Petra Kvitová.

Svůj podpis na tabuli vyobrazených nejúspěšnějších hráčů v Davisově poháru a Fed Cupu (dnešním Poháru Billie Jean Kingové) připojila také Lucie Šafářová.

Michal Krumphanzl, ČTK

„Doleva jsem tlačil fotky hráčů a hráček při forhendu. Doprava pak bekhend, aby to mělo nějakou logiku," popisoval Kodeš. Souhlas k prezentování potřeboval od jednotlivých hráčů, ale i od fotografů. Občas se mu stalo, že se někomu nelíbila Kodešem vybraná fotka, takže požádal o jinou.

Mezi české tenisové legendy pochopitelně patří i Radek Štěpánek.

Michal Krumphanzl, ČTK

„U Ivana Lendla jsem chtěl nějakou, kde jsou vidět emoce. Takže jsem nakonec vybral, jak se raduje při deblu ve finále Davis Cupu s Itálií. A Ivan mi ji nakonec taky pochválil," tvrdil český daviscupový rekordman.

Při výběru se hodně nechal inspirovat příklady ze zahraničí. Existuje řada památečních tisků ke speciálním tenisovým příležitostem. V Československu ale zase tolik tenisových známek v porovnání s jinými sportovními odvětvími vydáno nebylo.

Ivan Lendl

@retrochenta, Twitter

Na známkách toho chtěl mít Kodeš k vidění každopádně co nejvíc. „To znamená i raketu a míček. Ne vždycky se to ale povedlo. Ten (čtvercový) formát to vždycky neumožňoval," vykládal 75letý inspirátor celé akce.

„Pro mě je to pocta a čest být v takové společnosti," prohlásila na křtu Suková. To Štěpánek se těšil i z toho, v jakém řádku se na aršíku ocitl. „Všichni čtyři pánové (Korda, Lendl, Berdych, Kodeš) na mě v určité fázi mé kariéry měli velký vliv. Rád jsem se od nich učil. Když se na ty známky podívám, tak mi naskočí jednotlivé zápasy a hned mám zase husí kůži," tvrdil daviscupový šampion z let 2012 a 2013.