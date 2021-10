Turnaj osmi nejlepších tenistů aktuální sezony hostí hala Pala Alpitour v Turíně, kde se Turnaj mistrů bude hrát i v následujících pěti letech. Mezi lety 2009-2020 se hrálo v londýnské O2 Aréně, kde se naposledy radoval Rus Daniil Medveděv.

Turnaj mistrů 2021 - kvalifikovaní hráči ve dvouřhe

Jistou účast na letošní Turnaj mistrů si zatím vybojovali pouze Novak Djokovič, Daniil Medveděv, Stefanos Tsitsipas a Alexander Zverev. Velmi dobře nakročeno k účasti mezi elitou mají také Andrej Rubljov a Matteo Berrettini.

Hráči s jistou účastí na Turnaji mistrů 2021 ATP body Novak Djokovič (Srb.) 8 370 Daniil Medveděv (Rus.) 6 380 Stefanos Tsitispas (Řec.) 5 470 Alexander Zverev (Něm.) 4 915

Vzhledem k neúčasti aktuální světové jedničky může o zbývající dvě místa bojovat řada tenistů, včetně Nora Caspera Ruuda, Roberta Hurkacze z Polska nebo mladíků Jannika Sinnera a Felixe Augera-Aliassimea. O konečném seznamu účastníků se rozhodne v následujících týdnech, na okruhu ATP zbývají odehrát dva turnaje Masters (Indian Wells a Paříž), turnaj ve Vídni a dalších osm menších turnajů.

Seznam účastníků bude postupně aktualizován.

Program a výsledky Turnaje mistrů 2021

Již 52. ročníku Turnaje mistrů se hraje od 14. do 21. listopadu 2021. Hráči budou rozděleni do dvou skupin po čtyřech a utkají se systémem každý s každým. Z obou skupin postupují do semifinále dva nejlepší hráči.

Datum Fáze 14. až 19. listopadu Zápasy základní skupiny 20. listopadu Semifinále 21. listopadu Finále

Dny bývají rozděleny na odpolední a večerní blok. V každém bloku se hraje jedna dvouhra a jedna čtyřhra.

Vítězové Turnaje mistrů - Djokovič se může dotáhnout na Federera

Poprvé se Turnaj mistrů odehrál v roce 1970 v japonském Tokiu a z triumfu se radoval Američan Stan Smith, který s Arthurem Ashem ovládl i čtyřhru. Rekordních šest titulů ve dvouhře získal Roger Federer, letos ho však může vyrovnat Novak Djokovič.

Vítězové Turnaje mistrů od roku 2000 2000 Gustavo Kuerten (Braz.) 2011 Roger Federer (Švýc.) 2001 Lleyton Hewitt (Aus.) 2012 Novak Djokovič (Srb.) 2002 Lleyton Hewitt (Aus.) 2013 Novak Djokovič (Srb.) 2003 Roger Federer (Švýc.) 2014 Novak Djokovič (Srb.) 2004 Roger Federer (Švýc.) 2015 Novak Djokovič (Srb.) 2005 David Nalbandian (Arg.) 2016 Andy Murray (Brit.) 2006 Roger Federer (Švýc.) 2017 Grigor Dimitrov (Běl.) 2007 Roger Federer (Švýc.) 2018 Alexander Zverev (Něm.) 2008 Novak Djokovič (Srb.) 2019 Stefanos Tsitsipas (Řec.) 2009 Nikolaj Davyděnko (Rus.) 2020 Daniil Medveděv (Rus.) 2010 Roger Federer (Švýc.) 2021

Stejně jako hvězdný Srb mají pět titulů na kontě také Američan Pete Sampras a Ivan Lendl, který Turnaji mistrů vládl v osmdesátých letech. Od roku 1980 byl devětkrát v řadě ve finále, nad jeho síly byl v jednom případě Björn Borg (1980) a Boris Becker (1988), dvakrát ostravský rodák nestačil na Johna McEnroea (1983 a '84).

Prize money a body na Turnaji mistrů 2021

Na turnaji, jež se hraje stejně jako Australian Open a US Open na tvrdém povrchu, si může neporažený vítěz přijít až na 1500 bodů. Za každou výhru ve skupině získá hráč 200 bodů, dvojnásobek při postupu do finále.

Finanční odměny a body v roce 2020 Fáze (vítězství) Dvouhra Čtyřhra Body Základní skupina $153 000 $30 000 200 Semifinále $402 000 $56 000 400 Finále $550 000 $70 000 500 Neporažení vítězové $1 564 000 $284 000 1500

Finanční odměny pro rok 2021 zatím nebyly oznámeny, loni neporažený Daniil Medveděv vyhrál přes milion a půl dolarů. Celková dotace byla v roce 2020 devět milionů dolarů, což bylo o více než 35 procent méně než o rok dříve.

Turnaj mistrů v TV a vstupenky

Cena vstupenek na odpolední blok zápasů základních skupin se na oficiálních stránkách pohybuje od 2 600 korun, na večerní blok jsou o tři sta korun dražší. Na semifinále stojí nejlevější lístky necelých devět tisíc korun, na finále asi 11 tisíc korun.

Celý turnaj by měl být vysílán na stanici Eurosport.