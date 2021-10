Kvitová - Rusová 6:2, 6:2 Kvitová porazila na úvod turnaje v Indian Wells jednoznačně Rusovou

Tenistka Petra Kvitová vstoupila do turnaje v Indian Wells, po němž ukončí sezonu, výhrou v druhém kole 6:2, 6:2 nad Nizozemkou Arantxou Rusovou. Příští soupeřkou sedmé nasazené Češky bude v kalifornské poušti bývalá světová jednička Viktoria Azarenková z Běloruska.

Jednatřicetiletá Kvitová v prvním vzájemném zápase s o rok mladší Rusovou neztratila podání a po prvním servisu získala 21 z 23 míčů. Sama vzala 68. hráčce žebříčku podání dvakrát v každém setu a do třetího kola postoupila za hodinu a čtvrt.

První představení na WTA Tour po senzačním triumfu na US Open nevyšlo Britce Emmě Raducanuové, jež podlehla 2:6, 4:6 Bělorusce Aljaksandře Sasnovičové. "Byl to teprve můj třetí letošní turnaj WTA. Jsem ještě hodně nezkušená, nechci věci uspěchat a tlačit na sebe," uvedla osmnáctiletá tenistka, jež v New Yorku před měsícem vyhrála grandslamový turnaj jako první hráčka z kvalifikace.

Ve čtyřhře uspěl na úvod elitní český pár Barbora Krejčíková, Kateřína Siniaková. Turnajové jedničky porazily 10:2 v supertiebreaku dvojici Viktorija Golubicová, Jil Teichmannová, s níž se mohou střetnout za měsíc v utkání proti Švýcarsku ve skupině finálového turnaje Billie Jean King Cupu v Praze. I kvůli blížícímu se vyvrcholení týmové soutěže v O2 areně odstoupila před prvním utkáním v Indian Wells z turnaje ze zdravotních důvodů švýcarská jednička, olympijská vítězka Belinda Bencicová.