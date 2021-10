Totální kolaps šampionky z US Open. Britský zázrak schytal debakl od outsiderky

Její triumf znamenal v tenisovém světě obrovský šok. Když osmnáctiletá Emma Raducanuová ovládla v září grandslamové US Open, způsobila absolutní poprask mezi fanoušky i odborníky. Hned na svém první turnaji po své spanilé jízdě v New Yorku zažila kruté vystřízlivění. Ve druhém kole v Indian Wells schytala lekci od 100. hráčky žebříčku Aljaksandry Sasnovičové 2:6, 4:6.

Když Emma Raducanuová nastupovala do kvalifikace letošního US Open, znal její jméno jen málokdo. Osmnáctiletá slečna však zničila deset soupeřek v řadě, aniž by přišla o jediný set a stala se senzační vítězkou posledního grandslamu roku. Na žebříčku vylétla z tenisového podpalubí mezi elitu na 22. místo a fanoušci čekali, koho si britský přízrak podá na dalších turnajích.

Tím bylo probíhající Indian Wells, ve kterém měla rodačka z Toronta v prvním kole volný los. S tvrdou realitu se však potkala hned ve druhém, kde shořela na Bělorusce Sasnovičové, na kterou uhrála pouhých šest her.

Mladičká Britka zcela zklamala především na servisu, ani zdaleka nepřipomínala bezchybný stroj z New Yorku, když kupila jednu nevynucenou chybu za druhou.

Porážku od o devět let zkušenější Sasnovičové však přijala s grácií. "Aljaksandra odehrála vynikající zápas. Je mnohem zkušenější než já, což se na kurtu ukázalo. Držela se svého herního plánu a já neměla co nabídnout. Vyhrála zaslouženě," ohodnotila zápas grandslamová šampionka.

Raducanuová měla naději na obrat ve druhém setu, když vedla 4:2, to byl však jediný světlý moment v jejím výkonu. "Soupeřka je na okruhu dlouho a pravděpodobně prohrávala 2:4 už ve stovkách případů, zatímco já vedla 4:2... No, byl to můj třetí turnaj na okruhu WTA v této sezoně," dodala upřímně Britka.

Aljaksandra Sasnovičová v zápase proti Raducanuové

Mark J. Terrill, ČTK/AP

Přemožitelka Markéty Vondroušové z třetího kola letošního Wimbledonu rozhodně nepropadá panice. „Nesmím na sebe vytvářet příliš velký tlak, protože jsem hodně nezkušená. Beru to tak. Myslím, že zabere nějaký čas, než se opravdu přizpůsobím tomu, co se děje. Na okruhu jsem nová a je to myslím dobrá lekce v tom, jak se snadno nechat vtáhnout do soustředění na výsledek a nakonec být zklamaná. Chci říct, že je mi teprve 18 let. Potřebuji se trochu uvolnit," uzavřela nastupující hvězda světového tenisu.