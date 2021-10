Zakážou Djokovičovi start na Australian Open? Světová jednička může mít problém

Světová tenisová jednička Novak Djokovič by měl na začátku příštího roku útočit na svůj jubilejní desátý titul z Australian Open, jímž by se osamostatnil v čele celkového historického pořadí grandslamových šampionů. Rýsuje se ale možnost, že nebude smět do Melbourne vůbec odcestovat, nebo že bude muset čelit mnohem tvrdším restrikcím, než řada jeho konkurentů.

Djokovičovi letos chyběl jediný zápas ke zkompletování kalendářního Grand Slamu. Plán na jeho zisk mu ve finále US Open překazil Rus Daniil Medveděv. Lesk jinak skvělé sezony trochu kalí i neúspěšné tažení za zlatem na OH v Tokiu, kde Srb skončil těsně pod stupni vítězů.

Na začátku nové sezony ale vůbec nemusí Djokovič dostat šanci startovat na jednom ze svých nejoblíbenějších turnajů. Srbský tenista je znám svým odporem k očkování a svůj postoj nezměnil ani v případě vakcíny proti covidu. Právě to ale může být při cestování do Austrálie problém.

Ministr sportu australského státu Vicotria Martin Pakula varoval tenisty, že mohou ztratit šanci na start v Melbourne, pokud nebudou plně očkováni.

„Být hráčem ATP nebo WTA, určitě bych se nechal očkovat. To dává nejlepší šanci na to hrát Australian Open s minimálními restrikcemi," uvedl Pakula pro australský server SEN.

Vláda státu Victoria v říjnu představila vakcinační požadavky na povolení k práci, která si týkají i profesionálních sportovců. Australský tenisový svaz nicméně má detailní plán na příjezd hráčů do země teprve zveřejnit.

Novak Djokovič ve finále US Open na vysněný kalendářní Grand Slam nedosáhl.

John Minchillo, ČTK/AP

„Jestli bude, nebo nebude umožněn vstup neočkovaným lidem do země, na to teď nedokážu odpovědět. To bude předmětem jednání na úrovni národní a federální vlády. Co se týče pravidel kolem Australian Open, o tom komunikujeme s tenisovým svazem a oddělením veřejného zdraví," dodal Pakula.

Letos byla před Australian Open hráčům po příjezdu do země nařízena dvoutýdenní karanténa. Ve zbytku sezony ale už mohli většinou cestovat bez omezení.