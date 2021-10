Murray - Tiafoe 7:6, 6:7, 7:6 Bývalá světová jednička ovládla nejdelší zápas letošní sezony

"Myslím, že to je poprvé v kariéře, co jsem hrál zápas s výsledkem 7:6, 6:7, 7:6. Rozhodně je to s výrazným náskokem moje nejdelší utkání na tři sety. Jsem teď unavený, byla to neuvěřitelná bitva," řekl Murray po úterním večerním duelu.

Murray s Tiafoem překonali o sedm minut dosavadní nejdelší zápas sezony z finále antukového turnaje v Barceloně, v němž se 3:38 hodiny přetahovali Rafael Nadal a Stefanos Tsitsipas.

V závěrečném tie-breaku odvrátil čtyřiatřicetiletý Murray o jedenáct let mladšímu Tiafoeovi dva mečboly. Sám proměnil druhou příležitost k ukončení zápasu bekhendovým kraťasem, který sice Američan doběhl, ale nedostal míček přes síť.

Naváže Murray na titul z roku 2019?

"Mé tělo už je staré. Nevadí mi dlouhé zápasy, ale tohle je úplně jiná úroveň," komentoval délku utkání Murray, jehož kariéru v posledních letech ovlivňují problémy s kyčlí. "Báječný zápas, úžasná atmosféra, je skvělé zase hrát před diváky," dodal trojnásobný grandslamový a dvojnásobný olympijský šampion.

V Antverpách před dvěma lety Murray získal zatím poslední 46. titul v kariéře. Jeho dalším soupeřem na European Open bude druhý nasazený Diego Schwartzman z Argentiny.