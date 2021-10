České tenistky poprvé trénovaly na centrkurtu v O2 areně. Myslím, že nám bude sedět, pochvalovala si Krejčíková

Na centrkurtu hrála rovněž Markéta Vondroušová a v tréninkové hale se připravovala Tereza Martincová. Zbylé dvě členky týmu Kateřina Siniaková a Lucie Hradecká se budou hlásit na večeři.

České tenistky se před týmovou soutěží sešly po dvou a půl letech. Poprvé od předloňského dubna, kdy v baráži porazily v Prostějově Kanadu. „Je to super. Je to neskutečné, že se zase hraje v Praze a O2 areně. Musím věřit, že znovu budeme neporazitelní," přeje si kapitán Petr Pála.

Centrkurt v O2 areně vyzkoušela také Markéta Vondroušová

Ondřej Deml, ČTK

„Po těch prvních trénincích jsem zvědavý na zpětnou vazbu, na ty první dojmy. Jestli to skáče nahoru, dolů...člověk to samozřejmě vidí, ale vždycky je dobré mít ten zpětný pocit od hráčky co se jim líbí a naopak co se jim nezdá," dodává Pála.

Kvůli covidovým opatřením jsou všichni v tzv. bublině a jejich pohyb je omezen jen na halu a hotel. Kapitán kvůli tomu členům týmu zadal, aby s sebou přivezli společenské hry. K dispozici tak jsou například vědomostní hry, karty, Rubikova kostka nebo Člověče, nezlob se.

Finálový turnaj o Pohár Billie Jean Kingové startuje 1. listopadu. Češky zahájí boje ve skupině pondělním duelem s Německem.