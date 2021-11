Miluje svíčkovou i Pelíšky, má tu kamarádky. Bencicová na Česko nedá dopustit

Její děda hrával hokej za Slovan Bratislava s Dzurillou a s Golonkou. I když Belinda Bencicová reprezentuje rodné Švýcarsko, její vztah ke Slovensku je pořád velmi silný. A kamarádky si našla i mezi českými tenistkami, které ve čtvrtek večer v rozhodujícím zápase o postup do semifinále Billie Jean King Cupu hodlá zarmoutit.

Tenisově kráčela talentovaná dívka ve stopách Martiny Hingisové. Trénovala v akademii její matky Melanie Molitorové, rodačky z Rožnova pod Radhoštěm, a navíc má i podobný styl hry jako vítězka pěti grandslamových turnajů ve dvouhře.

„Melanie na mě na trénincích mluvila česky, takže jsem se naučila a řeč sbližuje. Moje babička taky dělala skvělou svíčkovou a buchty," popisovala Bencicová, že se k Česku i trochu projedla.

Čtyřiadvacetiletá olympijská vítězka z Tokia, aktuálně 17. hráčka světa, nepovažuje okruh WTA za nepřátelskou bitevní zónu. „Není to tak hrozné, jak to někdy líčí média. Kromě Švýcarek si samozřejmě nejlíp rozumím se Slovenkami a s Češkami. Lucka Šafářová a Petra Kvitová ke mně byly moc milé. Určitě je možné mít mezi soupeřkami kamarádky," tvrdila švýcarská jednička, která při návštěvách Prahy nevynechá procházky ve Stromovce nebo v historickém centru.

Krejčíková: Belindě chyběly přední zuby

Náklonnost k Česku si ale budovala už v dětském věku, kdy zde hrála řadu turnajů. „Rakovník, Přerov, Hrádek nad Nisou," vypočítávala Bencicová, která se už tehdy na kurtu potkávala s momentální českou jedničkou. „Z té doby si jen pamatuju, že Belindě chyběly přední zuby," vybavila si Barbora Krejčíková. „Bára byla v Česku top, ale pak jsme se často vídaly i na juniorských turnajích..."

Sama Bencicová ve 14 letech debutovala za švýcarský fedcupový tým, ale ještě lepší zážitky si odnesla z posledních dvou ročníků Hopman Cupu v australském Perthu, kde spolu s Rogerem Federerem zařídili triumf Švýcarska.

Švýcarská reprezentantka Belinda Bencicová

Michal Kamaryt, ČTK

„Byla to jedna z nejlepších zkušeností v kariéře nastupovat po Rogerově boku. Zjistila jsem, že se mi hraje opravdu dobře, když reprezentuju zemi," prohlásila Bencicová, což ostatně dokázala na letošní olympiádě.

„Když jsme s dalšími švýcarskými medailisty přiletěli do Curychu, čekalo na nás spousta lidí. Škoda, že jsem neměla víc času si to vychutnat, protože jsem hned letěla do Ameriky. Ale po sezoně si určitě vzpomenu a dám si k tomu volnu i pohár vínka," usmála se.

A také je pravděpodobné, že si v závěru roku pustí i české filmy. „Pelíšky," vyhrkne na první dobrou. „Můj přítel umí nazpaměť i S tebou mě baví svět. K Vánocům ale patří i ‚Popoluška'," těší se Bencicová na tradiční hit.