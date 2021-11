Sedmnáct fiftýnů v řadě. Přítel dorazil do haly a Vondroušová začala řádit

Z úvodních pěti her zápasu s Viktorijí Golubicovou ztratila Markéta Vondroušová čtyři a s českými vyhlídkami na postup do semifinále Billie Jean King Cupu to nevypadalo moc dobře. Co se stalo v následujících minutách, asi čekal málokdo.

"Voda je mokrá, nebe je modrý a ženský mají tajemství," říká se ve filmu Poslední skaut. A platilo to i ve čtvrtek O2 areně. "V holčičím tensie se může stát fakt cokoliv. Už na turnaji v Moskvě jsem to měla 1:4 s Pavljučenkovovou a otočila jsem to," připomněla Vondroušová.

Do zóny se dostala i v klíčových momentech duelu proti Švýcarce, které nedávno podlehla na turnaji v Indian Wells.

"Nehrála jsem špatně, ale ona na začátku skoro nekazila. Hraje se proti ní fakt špatně, všechno doběhne, čopuje," popisovala dvojka českého týmu. S podporou diváků Vondroušová rozjela obrat, ke kterému jí pomohly i nové míče.

"S ní je těžké ty body uhrávat, takže je potřeba si pomoct servisem a hodí se, že ty míčky nejsou tak ohrané. Šla jsem si to pak dohrávat na síť a to byl základ úspěchu," tvrdila vítězka, která vyhrála v závěru první sady nevídaných 17 fiftýnů v řadě.

"Psal mi to přítel (Štěpán), že je to kvůli němu, protože dorazil do haly za stavu 2:4 a přišla tahle série," smála se Vondroušová.

"Chytla jsem timing a začala líp číst, co bude dělat. A taky atmosféra mě nakopla. Byl to krásný pocit," dodala Vondroušová po vítězných ovacích.