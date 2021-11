Nešťastná náhoda, nebo podvod? Švýcarský tým neskousnul zranění ruské jedničky

"Patnáct minut před zápasem jsme se dozvěděli, že vyměnili jedničku za čtyřku. Pokud se (Pavljučenkovová) opravdu zranila, pak to bylo nešťastné, pokud to ale udělali z nějakého důvodu, pak to bylo podvádění," hudral švýcarský kapitán.

Bencicová, která má s Pavljučenkovovou zápasové skóre 5:2, po vyhraném úvodním setu ztratila rytmus a Samsonovové podlehla po dvou a půl hodinách 6:3, 3:6, 4:6. A jelikož na úvod Teichmannovou rozebrala Kasatkinová, slavily Rusky už po dvouhrách.

Ruský tým se raduje z vítězství v turnaj tenisového Poháru Billie Jean Kingové.

Ondřej Deml, ČTK

"Jestli nás přehrály na kurtu? Ano. Rozhodně. Ale nikdo by neměl říkat, že to byl z jejich strany chytrý tah," zlobil se Günthardt.

Bencicová: Dobro nakonec vyhraje

Nejlepší Švýcarka svou porážku obrečela, na tiskovce po finále se snažila držet emoce na uzdě.

"Upřímně, nebylo to hezké. Ale myslím si, že dobro nakonec vyhraje. Budeme to zkoušet tak dlouho, dokud ten pohár nezískáme," prohlásila Bencicová.

Švýcarsko z největších týmových soutěží vyhrálo pouze Davis Cup z roku 2014 zásluhou Rogera Federera a Stana Wawrinky. Ve Fed Cupu hrálo finále v roce 1998, ale v Ženevě podlehlo Španělsku. Letošní finálová porážka v Praze přinesla Švýcarkám velké rozčarování. Jejich podezření vůči soupeřkám možná ještě narostla po nešťastných vyjádřeních vítězného týmu.

"Anastasija sehrála dva těžké zápasy ve třech dnech. Po rozehrávce mi řekla, že není schopná hrát na 100 procent a tak jsem změnil nominaci," prohlásil kapitán Igor Andrejev.

"Potíže s kolenem jsem měla delší dobu. Chtěla jsem to zkusit, ale viděla jsem, že to nepůjde. Nemohla jsem ani servírovat," vysvětlovala Pavljučenkovová, kterou švýcarská obvinění evidentně rozčilovala. "Ke sportovnímu chování patří i umění přijmout porážku..."

Zranění ruské jedničky potvrdil lékař ITF. Otázkou je, zda se skutečně stalo až necelou hodinku před začátkem druhé dvouhry, kdy už Bencicová počítala, že hraje s Pavljučenkovovou a chystaa si na ni taktiku.

"Ve sportu se zranění mohou přihodit kdykoli. Pravidla jsme neobešli," řekl kapitán Andrejev.

Pochybnosti švýcarské strany tím ale nerozptýlil.

"Tohle pravidlo by mělo být využíváno velmi opatrně. Pokud by se to stalo za minulého formátu první hrací den, tak jednička už by v neděli nemohla nastoupit," připomněl Günthardt.

"Jsem zklamaná, dala jsem do toho celé srdce. Ale věřím v karmu. Vrátíme se a vyhrajeme," vyhlásila Bencicová.